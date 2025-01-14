В ночь на 14 января несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников: в Энгельсе и Саратове были повреждены промпредприятия, в Казани загорелась газовая цистерна, ограничивалась работа нескольких аэропортов.

Энгельс и Саратов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе из-за атаки БПЛА зафиксировано повреждение на промышленном предприятии. По его словам, экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Очевидцы рассказали SHOT, что от мощного взрыва задрожали окна в рамах и сработала сигнализация машин. «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей пишет, что пожар якобы снова возник на нефтебазе.

В Саратове и Энгельсе из-за массовой атаки дронов школы переведены на дистанционный режим.

«Перед органами местного самоуправления совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно донести всю информацию до родителей», — сообщил Бусаргин.

Глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев позже заявил, о проблемах с давлением на сетях холодного водоснабжения.

«В связи с перезапуском системы электроснабжения, восстанавливается работа насосных станций. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено», — отметил он.

В 08:46 Бусаргин уточнил, что в результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе, на всех точках работают экстренные службы. «По оперативной информации пострадавших предварительно нет», — добавил глава региона.

Ограничение полетов

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко писал, что аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечал он.

Позже Кореняко сообщил, что работу приостановили аэропорты Пензы и Ульяновска.

В 08:35 ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска.

Татарстан

В пригороде Казани утром загорелась газовая цистерна из-за атаки беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — говорится в сообщении.

Источник «Ъ Волга-Урал» уточнил, что на данный момент район оцеплен, движение по ул. Тэцевской перекрыто. Территория «Казаньоргсинтеза» не пострадала, отметили в пресс-службе главы региона.

Тульская область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что во время ночной атаки над регионом было сбито 16 дронов. Позже он уточнил, что еще один украинский БПЛА был над Суворовским районом.

«По предварительной информации пострадавших нет, повреждения уточняются. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении главы региона.

Орловская область

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в ночь на вторник над регионом было сбито 17 дронов.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — сообщил он в телеграм-канале.

Воронежская область

Несколько БПЛА били над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«За минувшую ночь в Воронеже и двух районах области дежурными средствами ПВО и силами РЭБ были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев.

Он также отметил, что в Воронежской области отменена угроза атаки БПЛА, которая была введена 13 января в 21:49 мск.