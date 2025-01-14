В городе Энгельс в Саратовской области из-за атаки дронов зафиксировано повреждение на промышленном предприятии, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали SHOT, что от мощного взрыва задрожали окна в рамах и сработала сигнализация машин. «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей пишет, что пожар якобы снова возник на нефтебазе.

Позже глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев сообщил, что школы в городе перешли на дистанционное обучение в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотниками.

По его словам, администрациям образовательных учреждений поручено оперативно проинформировать родителей учеников о принятом властями решении.

Ранее Бусаргин писал, что от Минобороны поступила информация об угрозе БПЛА.

«Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — говорил глава региона.

Накануне губернатор сообщал, что на промышленном предприятии в Энгельсе, где 8 января возник пожар после атаки украинских БПЛА, потушили открытое горение.

Саратов и Энгельс 8 января подверглись массированной атаке беспилотников, сообщал глава региона. По информации Минобороны, в ту ночь было сбито 11 дронов. В результате пожара на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое сотрудников МЧС — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, еще один пожарный пострадал.