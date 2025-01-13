На промышленном предприятии в Энгельсе, где 8 января возник пожар после атаки украинских беспилотников, потушили открытое горение. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, что работа продолжается, на месте круглосуточно находятся сотрудники МЧС, спасатели и другие специалисты. Накануне, 12 января, Бусаргин писал, что на объекте «продолжается процесс контролируемого выгорания топлива». 11 января Бусаргин сообщил, что площадь пожара сократилась на 80%.

Саратов и Энгельс 8 января подверглись массированной атаке беспилотников, сообщал глава региона. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито 11 дронов. В результате пожара на промышленном предприятии в Энгельсе погибли двое пожарных — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, еще один сотрудник МЧС пострадал. В городе был введен режим ЧС.

Бусаргин не уточнял, какой именно промышленный объект загорелся в результате атаки беспилотников. Военные телеграм-каналы утверждали, что это нефтебаза.