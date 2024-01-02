Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах. Об этом сообщается в сводке в телеграм-канале российского Минобороны.

По данным ведомства, предприятия, по которым нанесен удар, выполняли заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения и военной техники. Удар нанесен также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами, сообщает министерство.

Цель достигнута, все объекты поражены, подчеркнуло Минобороны.

Об ударе ранее сообщали украинские власти и СМИ. Взрывы, по их данным, произошли в Киеве, Харькове, а также в Винницкой и Кировоградской областях.

Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Россия якобы выпустила 99 ракет, из них 72 были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что погибли четыре человека и 92 ранены. Минэнерго Украины сообщило, что в Киеве без света остались 260 тыс. абонентов.