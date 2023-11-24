В ночь на 24 ноября российские средства ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов. Из них 13 сбили над Крымом, еще 3 — над территорией Волгоградской области, сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о попытке атаковать Крым писал SHOT. По данным телеграм-канала, 12 из 13 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на севере полуострова, еще один был сбит в глубине Крыма.

Кроме того, с 3:00 до 3:18 (мск) временно приостанавливали движение по Крымскому мосту.

Последний раз о попытке атаковать территорию Крыма Министерство обороны сообщало 22 ноября. Тогда, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили три БПЛА и четыре безэкипажных катера ВМС Украины в западной акватории Черного моря.

За день до этого был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Ростовской областью.

22 ноября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. Ранения получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, на следующий день он скончался.