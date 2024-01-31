Российские средства противовоздушной обороны 31 января уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка «киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории России» была пресечена около 17:00 мск. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовка в Крыму — авиационная техника не получила повреждений, отметили в министерстве.

За несколько минут до заявления Минобороны губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на город. По предварительной информации, было сбито более шести ракет. Обломки одной из них упали в частном секторе. Глава города отметил, что никто не пострадал.

Однако в садовом товариществе «Усть-Бельбек» упавшие обломки, по предварительным данным, повредили 12 строений: были выбиты стекла, повреждены заборы и нанесены другие «незначительные повреждения», отметил Развожаев.