Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 10 октября, применили в общей сложности 84 БПЛА дальнего действия для массированного удара по гражданской инфраструктуре России, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, все беспилотники были сбиты или подавлены РЭБ.

Как отметили в министерстве, дроны были запущены 10 ноября «в ночное время и утренние часы». Главной целью было «нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении», добавили в Минобороны.

В результате в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 дрона. Из-за падения обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома, пострадали пять человек, сказано в сообщении.

Силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверило оборонное ведомство.

Атака беспилотников на Московскую область стала крупнейшей с начала СВО — такого количества БПЛА в столичном регионе не сбивали за все время военных действий на Украине, заметило «Агентство»*. Предыдущий массированный удар был 10 сентября — тогда в Подмосковье сбили 20 беспилотников.

Утро 10 ноября в Минобороны говорили, что в период с 7:00 до 10:00 были перехвачены и уничтожены 70 украинских БПЛА: 34 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне атаки дронов на Москву временно ограничивали работу.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов