Минпросвещения России поддержало инициативу о включении в школьную программу уроков музыки изучения творчества группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

По словам парламентария, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут «Любэ», Газманов и Shaman.

Ранее Колунов рассказал «Парламентской газете», что направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с идеей дополнить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов». По словам депутата, его об этом попросили учителя и родители школьников.

«Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — сказал Колунов.

Он также подчеркнул, что изучение патриотических композиций, «созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну».