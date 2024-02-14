В России День святого Валентина подвергается критике депутатов, политиков и священников — из-за того, что он «навязан нам западной культурой» и «не имеет ничего общего с настоящей любовью». Однако не все однозначно против него. Что говорят об этом празднике, — в материале RTVI.

Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец:

Мы сейчас переключаем внимание на 8 июля — День семьи, любви и верности. И официально отмечать праздник 14 февраля в школах, детских садах и прочих детских учреждениях республики не будут, не планируется. А 14 февраля был навязан нам западной культурой, по сути своей он чужд нам. Хотя стоит признать, что за эти долгие годы [праздник] прижился во многих семьях, в сознании многих людей. Поэтому нам нужно наше общество переориентировать сейчас на 8 июля.

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович:

Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа «День всех влюбленных» является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 марта и 23 февраля, есть и День семьи, любви и верности — День Петра и Февронии.

Современные исследователи и Русская православная церковь давно доказали, что никакого святого Валентина на самом деле не существовало, и поэтому Госдума РФ должна принять специальный закон, объявляющий этого выдуманного персонажа фейком.

Сомнительный праздник «Валентинов день» на деле нужен не влюбленным, у которых и так на душе праздник каждый день, а коммерсантам, ежегодно 14 февраля навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию… Нельзя допустить далее, чтобы торговцы на всех углах сбывали сердечки, человеческое сердце — не товар.

На сбыт же коммерсантами иной тематической продукции, приуроченной к западному празднику (портреты лжевалентина, различные надписи, сувениры) необходимо наложить специальный налог, а собранные средства направлять в оборонные статьи государственного бюджета.

Патриарх Кирилл:

Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов:

День всех влюбленных неуместно отмечать в нашей стране ни в какое время. В особенности, когда идет специальная военная операция на Украине, а также ни после, ни вместо.

Это праздник офисных хомяков, которые после пятидневки в офисе покупают у метро три розочки, какое-то нижнее белье своей возлюбленной и предаются с кем-то плотским утехам. В данном случае речь идет не о праздновании, а о маркетинге, который бездумно насаживается российскими продавцами на нашу потребительскую и не самую разумную почву.

Вместо 14 февраля в России есть другой замечательный праздник — День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля — именно этот день больше всех подходит Российской Федерации.

Мы — нация не бесполых поляков или эстонцев, а нация с большими традициями, историей, которой мы можем гордиться!

Депутат Госдумы Анна Скрозникова:

Девочки и ребята рассчитывают на то, что валентинка достанется каждому из них, поэтому и расстраиваются, когда она им не достается. Можно на одном из классных часов сделать тему взаимоотношений поводом для обсуждения.

Депутат Госдумы Сергей Колунов:

Увидели, как разносят валентинки в школе — собрали класс, рассказали о Дне семьи, любви и верности, о нашем празднике, объяснили, почему так делать не надо. Не сработает с первого раза, расскажут еще раз. Рано или поздно ребенок поймет, что празднование 14 февраля равносильно празднованию православными католического Рождества. Праздник с православными корнями, а не католическими, праздник любви, праздник семьи и верности, а не «праздник отношений», как 14 февраля. Считаю необходимым популяризировать именно 8 июля, рассказывать об этом празднике в школах, тем самым избавляясь от западного «любовного» наследия.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева:

Каждый год накануне Дня святого Валентина начинаются разговоры о том, нужно ли его праздновать, соответствует ли он нашей культуре и так далее. Есть праздники, которые действительно перешли к нам из другой культуры, но обрели в нашей стране свой смысл, свои традиции. День святого Валентина один из таких.

Мне кажется, это прекрасный день и не нужно отнимать у людей еще один повод ходить на свидания и призываться в любви. В День святого Валентина есть традиция делать предложение руки и сердца, что повышает престиж института брака и даже может немного влиять на демографию.

Также такой день, связанный с подарками и поздравлениями, позволяет предпринимателям в эти дни сделать себе хорошую выручку. Когда у предпринимателей есть хорошая выручка, у нас с вами есть устойчивая, понятная экономика.