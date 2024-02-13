Минтранс разрабатывает законопроект, который позволит штрафовать авиакомпании за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Внести проект закона в Госдуму планируют в осеннюю сессию.

В Минтрансе отметили, что сейчас на воздушном транспорте работает АИС ОВП, в которой в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ должны быть размещены, в том числе, данные об условиях договора конкретной воздушной перевозки.

«В настоящее время Минтрансом разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и КоАП с целью безусловного соблюдения данных требований», — пояснили в пресс-службе министерства.

Автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок представляет собой комплекс, который состоит из самостоятельных, взаимодействующих между собой систем. Благодаря ему происходит бронирование, продажа билетов и дополнительных услуг, хранение и отображение данных о расписании рейсов, наличии мест, тарифах и сборах на рейсах перевозчиков, регистрации пассажиров и багажа.

Как отметили в Минтрансе, административная ответственность будет предусмотрена в случае неразмещения либо размещения перевозчиком информации с нарушением требований.

Источник в министерстве рассказал «Известиям», что каждый год от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании. Наиболее распространенные жалобы, отметил собеседник, связаны с задержками и отменой рейсов, с нарушениями условий перевозки ручной клади, невозвратом денежных средств по причине заболевания пассажира или члена семьи и др.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев сообщил «Известиям», что комитет готов поддержать эту инициативу. По его словам, закон должен защищать потребителей.

Аналогичного мнения придерживается и первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

«У нас в основном только пассажиры отвечают перед авиакомпаниями, а вот они практически никакой ответственности не несут. Могут задержать рейс, могут не полететь по техническим или каким-либо еще причинам. Лично я однажды опоздал на одну минуту, и меня все равно не посадили в самолет. Хотя вылеты многих авиакомпаний регулярно задерживаются», — подчеркнул депутат.

Арефьев также напомнил, что нередко на одно место продают два билета — пассажир не улетает не по своей вине. По мнению парламентария, штрафная санкция должна соответствовать как минимум стоимости перелета.