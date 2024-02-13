Минтранс разрабатывает законопроект, который позволит штрафовать авиакомпании за размещение недостоверной информации о бронировании билетов в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Внести проект закона в Госдуму планируют в осеннюю сессию.
В Минтрансе отметили, что сейчас на воздушном транспорте работает АИС ОВП, в которой в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ должны быть размещены, в том числе, данные об условиях договора конкретной воздушной перевозки.
«В настоящее время Минтрансом разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и КоАП с целью безусловного соблюдения данных требований», — пояснили в пресс-службе министерства.
Автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок представляет собой комплекс, который состоит из самостоятельных, взаимодействующих между собой систем. Благодаря ему происходит бронирование, продажа билетов и дополнительных услуг, хранение и отображение данных о расписании рейсов, наличии мест, тарифах и сборах на рейсах перевозчиков, регистрации пассажиров и багажа.
Как отметили в Минтрансе, административная ответственность будет предусмотрена в случае неразмещения либо размещения перевозчиком информации с нарушением требований.
Источник в министерстве рассказал «Известиям», что каждый год от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании. Наиболее распространенные жалобы, отметил собеседник, связаны с задержками и отменой рейсов, с нарушениями условий перевозки ручной клади, невозвратом денежных средств по причине заболевания пассажира или члена семьи и др.
Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев сообщил «Известиям», что комитет готов поддержать эту инициативу. По его словам, закон должен защищать потребителей.
Аналогичного мнения придерживается и первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.
«У нас в основном только пассажиры отвечают перед авиакомпаниями, а вот они практически никакой ответственности не несут. Могут задержать рейс, могут не полететь по техническим или каким-либо еще причинам. Лично я однажды опоздал на одну минуту, и меня все равно не посадили в самолет. Хотя вылеты многих авиакомпаний регулярно задерживаются», — подчеркнул депутат.
Арефьев также напомнил, что нередко на одно место продают два билета — пассажир не улетает не по своей вине. По мнению парламентария, штрафная санкция должна соответствовать как минимум стоимости перелета.
- В начале февраля «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков проекта, первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую писали, что российским авиакомпаниям могут законодательно запретить рассаживать родителей и детей в самолетах. По ее словам, подготовка документа только началась и депутаты пока не определили возраст детей, на которых будет распространяться эта мера. В рамках инициативы обсуждается верхняя граница возраста, для которой будет актуален запрет. Она варьируется от 12 до 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18.
- В ноябре 2023 года «Ъ» сообщал, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вернулась к идее создания единых черных списков пассажиров для всех перевозчиков. Согласно документу, дебоширы будут находиться в черных списках авиакомпании три года вместо одного. В состав нарушения для внесения пассажиров в такой перечень будут входить, в том числе, курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, АЭВТ предлагает дать к списку доступ туроператорам, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек в виде чартерных рейсов.