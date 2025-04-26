Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона. Проект изменений готовится к внесению в правительство России.

«Проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ [средств индивидуальной мобильности] на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — цитирует агентство ответ министерства.

Колунов и Вольфсон предложили государству подумать о создании специальных парковок для электросамокатов. Они также считают, что муниципалитеты должны сами выбирать места для таких стоянок.

Парковку самокатов, по их мнению, следует ограничить специально отведенными зонами, а за нарушение правил ввести штрафы.

В Минтрансе считают, что идея обязательной парковки электросамокатов в определенных муниципалитетами местах и введение штрафов за нарушения не требуют дополнительного законодательного регулирования.

Ранее Минтранс подготовил изменения в ПДД для электросамокатов. Теперь пользователи этих средств будут считаться водителями с соответствующими обязанностями и ответственностью.

В правилах появится четкое разграничение между электросамокатами, велосипедами и мопедами. Также будет введен запрет на перевозку более одного человека на электросамокате. Кроме того, при приближении к пешеходам скорость электросамокатов предлагается ограничить до 10 км/ч.

В начале апреля РБК сообщил со ссылкой на источники, что в правительстве рассматривались поправки к ПДД. Предлагалось запретить СИМ передвигаться по тротуарам, обязать носить шлем при езде по дороге и повысить возраст для управления ими с 14 до 16 лет.