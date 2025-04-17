Сервисы проката электросамокатов в Москве и других городах снизили допустимую скорость движения до 20 км/ч. Об этом сообщил заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В прошлом году ЦОДД совместно с операторами проката провели эксперимент по снижению скорости электросамокатов до 20 км/ч в зоне ТТК-МКАД. Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 км/ч в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах», — сказал Ликсутов.

В Дептрансе пояснили, что все самокаты, используемые в прокате, оснащены встроенным IoT-модулем, который позволяет замедлять их скорость до 20 км/ч. Кроме того, скорость движения электросамокатов не поднимется выше 5-15 км/ч в 350 «медленных зонах» Москвы.

О том, что российские сервисы аренды электросамокатов «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh с 17 апреля снизили максимальную скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах до 20 км/ч ранее также сообщило агентство Москва. В компаниях добавили, что такие меры направлены на ограничение «неосознаных пользователей», которые мешают пешеходам на тротуарах и создают аварийные ситуации. «Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в 1% от всех», — отметили в компаниях.

В начале апреля РБК со ссылкой на источники писал, что в правительстве обсуждались поправки к ПДД, среди которых фигурировал запрет на передвижение всем СИМ по тротуарам, обязательное ношение шлема при езде по дороге, а также поднятие возраста передвижения на них с 14 до 16 лет.

В начале марта Министерство транспорта России предложило приравнять пользователей СИМ к водителям транспортных средств, возложив на них те же обязанности. Анонсированные ведомством поправки обяжут электросамокатчиков проходить тест на опьянение, останавливаться по требованию ГИБДД, а также им запретят сигналить с требованием уступить дорогу.

Кроме того, в феврале Максим Ликсутов заявил, что пользователи СИМ в столице смогут арендовать их только после верификации на портале мэрии. Он добавил, что операторы кикшеринга будут блокировать аккаунты граждан за грубые нарушения ПДД.