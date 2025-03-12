В Министерстве транспорта России предложили приравнять пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспортных средств, возложив на них соответствующие обязанности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие поправки к правилам дорожного движения, анонсированные Минтрансом, обяжут пользователей электросамокатов проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД. Электросамокатчикам также запретят сигналить пешеходам с требованием уступить дорогу.

«Водителям СИМ запретят требовать от пешехода уступить дорогу (путем подачи звуковых сигналов) и кататься на электросамокате вдвоем или втроем. Планируется также ограничить скорость движения СИМ при приближении к пешеходу 10 км/ч», — пишет «Ъ».

По данным газеты, МВД готовит пакет документов, вводящих обязанность регистрировать СИМ и получать номера, но этот проект еще разрабатывается.

В Москве сезон кикшеринга планируется открыть с 15 марта, в Подмосковье прокат электросамокатов стал доступен с 7 марта, в Санкт-Петербурге — с 8 марта.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале, что необходимо запретить движение СИМ по тротуарам и пешеходным зонам. Он отметил, что такие запреты действуют в большинстве стран. «В некоторых регионах РФ вводятся частичные ограничения», — подчеркнул Миронов.

«Нужно принимать федеральные нормы, убирать электросамокаты с тротуаров. Будем вносить такие поправки», — пообещал депутат Госдумы.

В 2023 году глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предлагал разрешить езду на электросамокатах только в парках и частных поселках, запретив ее на городских улицах. Выдвигались также идеи запрета электросамокатов в пешеходных пространствах.

Весной 2024 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов за нарушения правил движения. В мае сервисы кикшеринга повысили штрафы для нарушителей, доведя максимальную сумму взыскания до 150 тысяч рублей.

В июле депутаты в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения правил дорожного движения для водителей средств электромобильности. В соответствии с ним за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования предполагается штраф в размере 30 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года Министерство транспорта России разработало инициативу об обязательной постановке на учет всех средств электромобильности, включая электросамокаты, электромопеды и электровелосипеды

10 февраля 2025 года вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в наступающем сезоне проката пользователи СИМ в столице смогут арендовать их только после верификации на портале мэрии. По его словам, операторы кикшеринга будут блокировать аккаунты граждан за грубые нарушения ПДД.