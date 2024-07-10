Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушения ПДД для водителей электросамокатов и электровелосипедов. Документ поддержали 348 депутатов, один воздержался.

Поправки в КоАП внесли в Госдуму сенаторы во главе с Андреем Клишасом. В случае принятия закона максимальный штраф составит 30 тыс. рублей — например, за пьяную езду на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) и за отказ от медосвидетельствования.

Штраф за превышение скорости при использовании СИМ предлагается установить в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — в размере до 3 тыс рублей, штраф за перевозку детей — до 5 тыс рублей.

Вводится штраф и за оставление места ДТП для самокатчиков — до 5 тыс. рублей. Штраф за движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД составит от 2 тыс. до 2,5 тыc. рублей.

Кроме того, предлагается ввести штраф за создание помех пешеходам при движении на электросамокате или электровелосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон — от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В качестве аргумента принятия закона авторы привели статистику, согласно которой число ДТП с участием СИМ выросло в восемь раз с января по сентябрь 2023 года по сравнению с общим количеством ДТП с участием СИМ в 2020 году. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту.

В ходе обсуждения сомнений в том, что нужно регулировать и вводить правила для элекстросамокатов и электровелосипедов, не высказывалось, все вопросы касались реализации закона.

«Замечаний очень много, я разделила их на две части. Первая часть, которая касается нас с вами как законодателей, это как администрировать, то есть как реализовывать, как исполнять. Это очень тяжелая часть. Вторая часть замечаний касается непосредственно КоАП, соответствие предлагаемых штрафов действующим нормам», — сказала депутат Ирина Белых, выступая от имени профильного комитета Госдумы по госстроительству.

Она обратила внимание на то, что СИМ и велосипеды используются без государственных регистрационных номеров, при этом большая их часть не оборудованы приборами измерения скорости, что может существенно затруднить на практике соблюдение скоростного режима и помешать наказанию.

«Чей самокат? Кого мы штрафуем? Даже оплачивая с карты арендуемый самокат, не факт, что карта — его, это может быть карта друга, родителей», — отметила Белых.

Нет ответа и на вопрос, кто будет штрафовать нарушителей, от камер тоже можно «спрятаться», заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы Ярослав Нилов. Кроме того, как быть с частными самокатами, на которых номеров нет и «непонятно когда они появятся», обратил внимание депутат Госдумы Александр Спиридонов.

При этом в Госдуме не готовы вообще запрещать электросамокаты. «Запретить совсем? Где, когда, зачем, как? Нет», — подчеркнула Белых.

«Надо убрать прокатные самокаты с наших дорог», — предложил решение проблемы депутат Госдумы Дмитрий Песков, сославшись на международный опыт.

В СРЗП предложили «убрать электросамокаты с тротуаров и с пешеходной зоны» и создавать инфраструктуру, «как это принято в нормальной цивилизации», сказал Андрей Кузнецов.

«Работа предстоит огромная, но мы же ее не боимся», — подытожила дискуссию Белых.