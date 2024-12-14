Министерство экономического развития России собирается в марте-апреле скорректировать свой прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку она уже превышает ожидаемые 4,5%. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава ведомства Максим Решетников.

Он признал, что инфляционные прогнозы придется «точно уточнять», потому что уже сейчас ясно, что рост цен в России поднялся выше траектории действующего прогноза на 2025 год.

«Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза. В январе получим статистику, будем смотреть и уточнять», — поделился глава Минэкономразвития в кулуарах проходившего 14 декабря съезда партии «Единая Россия».

Причинами сильной волатильности рубля Решетников назвал последний пакет антироссийских санкций, под который попал «Газпромбанк», и «перенастройку механизмов поступления экспортной валюты» в страну. Кроме того, по словам министра, на курсе рубля сказались объемные закупки иностранной валюты, которой некоторые компании гасили свои долги.

«Рынок очень маленький, поэтому любые более или менее крупные сделки вызывают такую волатильность»,— утверждает глава Минэкономразвития.

«Минфин из-за этого не заплачет»: что будет с Россией при инфляции в 50%

В апреле 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, уверяла, что пик инфляции уже позади. В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2025 году она будет держаться на уровне 4,5%. Схожий прогноз — об инфляции в пределах 4,5% — 5% — в октябре делал и Центробанк.

В ноябре доллар на международном рынке подорожал до 114 рублей после того, как Минфин США ввел санкции против «Газпромбанка», а ЦБ отказался от покупки иностранной валюты до конца года.

Единственный независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила RTVI, что, по ее оценке, инфляция в 2025 году достигнет не менее 7% — 8%. Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин поделился мнением о том, что реальная инфляция в 2,5 раза выше официальной. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин утверждает, что Россия сможет жить даже при инфляции в 50%, как это происходит с Турцией.

Автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов заявил RTVI, что в текущих условиях ЦБ будет вынужден и дальше повышать ключевую ставку, а вместе с ней продолжит расти и инфляция, потому что доступные регулятору механизмы воздействия на экономику в данном случае неэффективны.