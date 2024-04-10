Инфляция в России прошла пик благодаря жесткой денежно-кредитной политике, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания Госдумы. Она также сообщила, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а также перечислила шесть мер, которые ЦБ предлагает для борьбы с бедностью. RTVI собрал основные заявления Набиуллиной.

О пике инфляции

«Мы уже видим первые результаты нашей политики — пик инфляции остался позади», — сказала Набиуллина.

«Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля до ноября этот показатель в пересчете на год был двузначным. Инфляционное давление было очень сильным. В декабре — январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%», — отметила глава Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что без повышения ключевой ставки «инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года». «Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас», — добавила она.

О снижении ключевой ставки

По словам Набиуллиной, высокой ставкой ЦБ защищает доходы граждан, это «прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью». Сильнее всего инфляция бьет по небогатым людям, в том числе потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь, отметила глава ЦБ.

«Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму», — заявила Набиуллина.

22 марта ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Следующее заседание намечено на 26 апреля.

О высоких темпах роста ВВП

Опасения о том, что повышение ключевой ставки «поставит крест» на экономике, не подтвердились, сообщила Набиуллина. Она отметила, что российская экономика продолжает расти высокими темпами.

«Осенью было много опасений, мы с вами обсуждали это, что повышение ключевой ставки ставит крест на развитии экономики. Но мы видим, что это не так. В IV квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным», — сказала глава ЦБ.

По итогам года ВВП вырос на 3,6%, в первом квартале этого года экономика продолжает расти высокими темпами, заявила председатель Банка России.

Об основных валютах во внешней торговле

По словам Набиуллиной, американская и европейская валюты перестали быть основными валютами во внешней торговле России.

«Мы расширяли корреспондентскую сеть с банками из дружественных стран, продолжали создавать условия для расчетов в национальных валютах. В них теперь производится две трети расчетов за экспорт и импорт», — сказала она.

«Доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле», — добавила глава ЦБ.

О ценах на жилье

Увеличение цен на жилье превышает рост доходов граждан, отметила глава Центробанка. По ее словам, стоимость квартир в новостройках за последние четыре года выросла вдвое, тогда как доходы граждан — в 1,5 раза.

«Ситуация на рынке ипотеки должна приводить к улучшению доступности жилья, а не цехового пузыря. Выгоды от низких ставок не должны «съедаться» ростом цен, как это происходит», — заявила Набиуллина, подчеркнув, что «рост цен на жилье опережает доходы» (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ напомнила, что регулятор выступает за адресность льготных программ по ипотеке. Она отметила, что в настоящее время по этому вопросу работает межведомственная рабочая группа Минфина, в этом также активно участвует Банк России.

Об использовании криптовалют

Банк России по-прежнему выступает против использования криптовалют как средства платежа внутри страны, однако механизм международных расчетов в цифровых валютах необходим, заявила Набиуллина.

«Мы поддерживаем использование криптовалют для международных расчетов. Мы по-прежнему не поддерживаем оборот криптовалют внутри страны», — отметила она.

Ранее на этой неделе Набиуллина говорила, что ЦБ выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах.

Шесть шагов против бедности

Для борьбы с бедностью ЦБ предложил шесть шагов, сообщила Набиуллина. Речь идет о таких мерах, как снижение инфляции, борьба с мошенничеством и усиление защиты от чрезмерной закредитованности.

«Первое <…> — это снижение инфляции. Инфляция — это налог на бедных. Они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности. <…> Здесь мы готовы принимать все необходимые меры», — отметила глава ЦБ.

В качестве третьего пункта она назвала борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, поскольку люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Помимо того, глава ЦБ назвала в числе мер поддержку граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию, развитие финансовых продуктов специально для людей с невысокими доходами, а также специальные программы финансовой грамотности.