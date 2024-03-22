Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Согласно прогнозу ЦБ, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0 — 4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Также в пресс-релизе говорится, что текущий рост цен с поправкой на сезонность в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается.

«Показатель годовой инфляции пока сохраняется на уровне февраля и, по оценке на 18 марта, составил 7,7%», — отметили в ЦБ.

В регуляторе пояснили, что хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления.

По данным ЦБ, оперативные индикаторы указывают на то, что «в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти».

С июля 2023 года Центробанк последовательно повышал ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией. Если в июне показатель составлял 7,5%, то к середине декабря его довели до 16%. В феврале 2023 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

В конце февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в специальном интервью RTVI заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка позволило «сбить» инфляцию. По его словам, финансовая система России «работает стабильно», хотя страну «отключили» от доллара и евро.