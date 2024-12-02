В 2025 году инфляция в России составит не менее 7-8%, заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в интервью программе «Что это было» на RTVI.

В бюджете на 2025-2027 годы, принятом Госдумой в трех чтениях, инфляция прогнозируется в следующем году на уровне 4,5%.

«Она не будет 4,5 [процента]. Я думаю, что она будет примерно минимум на том же уровне, на каком она была в этом году. От 7 до 8 процентов», — сказала Дмитриева, которая единственная из депутатов голосовала против проекта бюджета.

Она также заявила RTVI, что до конца 2024 года курс доллара останется на уровне 108 рублей.

Официальные прогнозы

В конце октября Центробанк повысил прогноз по инфляции на 2024 год. «Годовая инфляция <…> по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8—8,5%», — говорилось в сообщении регулятора. В июле ожидалось, что этот показатель составит 6—6,5%.

Ключевая ставка в октябре была повышена на 200 базовых пунктов — с 19% до 21%. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, посвященное ключевой ставке, запланировано на 20 декабря.

В конце ноября советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов не исключил, что по итогам 2024 года инфляция превысит 8,5%.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — сказал Тремасов.

По его словам, ЦБ «намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность». «На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — заключил Тремасов.