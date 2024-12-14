Идея внештатного психиатра Минздрава Светланы Шпорт запретить скидки на алкоголь в магазинах, чтобы уменьшить его продажи, вряд ли позволит снизить потребление спиртного в России, заявили RTVI депутаты Госдумы Ирина Филатова и Бийсултан Хамзаев, входящий в состав думского комитета по охране здоровья. По их мнению, вместо этого следует ограничить количество алкомаркетов на один многоквартирный дом.

О ситуации с запретом скидок на алкоголь

Как писал РБК со ссылкой на сообщение Минздрава, Шпорт назвала скидки на алкоголь в розничной продаже формой его рекламы и призвала их запретить. Ведомство добавило это предложение в утвержденный план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года.

В план Минздрава входит 29 инициатив, общая цель которых — довести потребление алкоголя в России до 7,8 литра на человека в год. В прошлом году оно составляло 8,44 литра.

Еще одна идея Шпорт — ужесточить регулирование продаж самогонных аппаратов, чтобы остановить наметившийся во всех социальных группах населения России рост потребления самогона.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил ТАСС, что запрет скидок на алкоголь может быть рассмотрен как одна из мер борьбы с употреблением алкоголя.

Правительство поручило Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву до 15 апреля 2025 года изучить связанную с этим мировую практику и разработать предложения по ее применению в России.

В октябре 2024 года Минздрав России подтверждал, что разрабатывает поправки в законодательство, запрещающие продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

Что о запрете скидок на алкоголь говорят в Госдуме

По мнению Ирины Филатовой, вместо запрета скидок на алкоголь нужно сократить количество алкомаркетов «в привязке к площади населенного пункта».

«В любой алкомаркет приходишь, а у них маркетинг, целая система скидок. Если раньше ты, условно, мог за тысячу рублей купить две бутылки, то сейчас тебе еще и третью дадут. <…> Если мы боремся за снижение алкоголизма, если это одна из главных причин смертности и распада семей, почему алкоголь тогда на каждом углу? У нас хлебных магазинов меньше, чем алкогольных», — возмутилась парламентарий.

Бийсултан Хамзаев подтвердил, что в некоторых жилых домах может работать не один, а два алкомаркета. Чем их больше, тем выше «социальная напряженность», убежден депутат, призывая «четко регламентировать».

«Считаю, что на душу населения надо определять лимит такого рода заведений: если это спальный район — то, грубо говоря, от 30 до 50, но лучше 10—12», — предложил депутат.

Филатова сравнила алкомаркеты с медицинскими учреждениями: в СССР, по ее словам, количество больниц и поликлиник строилось в расчете на площадь территории, а после распада Советского Союза была «ошибочно перестроена система здравоохранения» с привязкой к численности населения.

«В плотно населенных местах поликлиник и больниц хватает, а в малонаселенных — днем с огнем не сыщешь, потому что при низкой плотности населения поликлиника может находиться за 50 км от жителей. То же самое — алкомаркеты, только со знаком минус, наоборот», — считает депутат.

Поэтому, сделала вывод Филатова, наиболее правильным вариантом будет поручить специалистам рассчитывать допустимое количество торгующих алкоголем магазинов для конкретных населенных пунктов, в том числе с учетом специфики региона.

Хамзаев призвал помимо лимита алкомаркетов по количеству ввести и ограничения на возраст их посетителей, поскольку, по его словам, из-за продажи «сопутствующих товаров» по низким ценам туда часто заходят дети.

«В любом районе детишки знают, что, грубо говоря, шоколадки дешевле в “Красном и Белом”, чем в “Пятерочке”. Зачем они это сделали? Я могу только догадываться. Алкомаркеты добавили так называемые сопутствующие товары во время ковида. Когда было предложение закрыть их полностью, они сказали: подождите, у нас еще и продукты. Так что этот вопрос открытый, возрастной ценз на посещение алкомаркетов должен быть», — заявил он.

В декабре 2023 года в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан на тему «Антиалкогольная политика России — 2023».

Ее участник, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол, заявил, что из-за роста количества алкомаркетов в стране надо рассмотреть «возможность установления нормы на 1 кв. км — допустим, один алкомагазин». Хамзаев на том заседании отмечал, что в новогодние праздники увеличивается риск отравления россиян алкоголем, в том числе суррогатным, и призывал профильные ведомства к решению этой проблемы.