Идея внештатного психиатра Минздрава Светланы Шпорт запретить скидки на алкоголь в магазинах, чтобы уменьшить его продажи, вряд ли позволит снизить потребление спиртного в России, заявили RTVI депутаты Госдумы Ирина Филатова и Бийсултан Хамзаев, входящий в состав думского комитета по охране здоровья. По их мнению, вместо этого следует ограничить количество алкомаркетов на один многоквартирный дом.

О ситуации с запретом скидок на алкоголь

Как писал РБК со ссылкой на сообщение Минздрава, Шпорт назвала скидки на алкоголь в розничной продаже формой его рекламы и призвала их запретить. Ведомство добавило это предложение в утвержденный план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года.

В план Минздрава входит 29 инициатив, общая цель которых — довести потребление алкоголя в России до 7,8 литра на человека в год. В прошлом году оно составляло 8,44 литра.

Еще одна идея Шпорт — ужесточить регулирование продаж самогонных аппаратов, чтобы остановить наметившийся во всех социальных группах населения России рост потребления самогона.

Dmitry Beliakov / AP

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил ТАСС, что запрет скидок на алкоголь может быть рассмотрен как одна из мер борьбы с употреблением алкоголя.

Правительство поручило Рособрнадзору, Минсельхозу, Минфину и Минздраву до 15 апреля 2025 года изучить связанную с этим мировую практику и разработать предложения по ее применению в России.

В октябре 2024 года Минздрав России подтверждал, что разрабатывает поправки в законодательство, запрещающие продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

Что о запрете скидок на алкоголь говорят в Госдуме

По мнению Ирины Филатовой, вместо запрета скидок на алкоголь нужно сократить количество алкомаркетов «в привязке к площади населенного пункта».

«В любой алкомаркет приходишь, а у них маркетинг, целая система скидок. Если раньше ты, условно, мог за тысячу рублей купить две бутылки, то сейчас тебе еще и третью дадут. <…> Если мы боремся за снижение алкоголизма, если это одна из главных причин смертности и распада семей, почему алкоголь тогда на каждом углу? У нас хлебных магазинов меньше, чем алкогольных», — возмутилась парламентарий.

Бийсултан Хамзаев подтвердил, что в некоторых жилых домах может работать не один, а два алкомаркета. Чем их больше, тем выше «социальная напряженность», убежден депутат, призывая «четко регламентировать».

«Считаю, что на душу населения надо определять лимит такого рода заведений: если это спальный район — то, грубо говоря, от 30 до 50, но лучше 10—12», — предложил депутат.

Артем Геодакян / ТАСС

Филатова сравнила алкомаркеты с медицинскими учреждениями: в СССР, по ее словам, количество больниц и поликлиник строилось в расчете на площадь территории, а после распада Советского Союза была «ошибочно перестроена система здравоохранения» с привязкой к численности населения.

«В плотно населенных местах поликлиник и больниц хватает, а в малонаселенных — днем с огнем не сыщешь, потому что при низкой плотности населения поликлиника может находиться за 50 км от жителей. То же самое — алкомаркеты, только со знаком минус, наоборот», — считает депутат.

Поэтому, сделала вывод Филатова, наиболее правильным вариантом будет поручить специалистам рассчитывать допустимое количество торгующих алкоголем магазинов для конкретных населенных пунктов, в том числе с учетом специфики региона.

Хамзаев призвал помимо лимита алкомаркетов по количеству ввести и ограничения на возраст их посетителей, поскольку, по его словам, из-за продажи «сопутствующих товаров» по низким ценам туда часто заходят дети.

«В любом районе детишки знают, что, грубо говоря, шоколадки дешевле в “Красном и Белом”, чем в “Пятерочке”. Зачем они это сделали? Я могу только догадываться. Алкомаркеты добавили так называемые сопутствующие товары во время ковида. Когда было предложение закрыть их полностью, они сказали: подождите, у нас еще и продукты. Так что этот вопрос открытый, возрастной ценз на посещение алкомаркетов должен быть», — заявил он.

В декабре 2023 года в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан на тему «Антиалкогольная политика России — 2023».

Ее участник, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол, заявил, что из-за роста количества алкомаркетов в стране надо рассмотреть «возможность установления нормы на 1 кв. км — допустим, один алкомагазин». Хамзаев на том заседании отмечал, что в новогодние праздники увеличивается риск отравления россиян алкоголем, в том числе суррогатным, и призывал профильные ведомства к решению этой проблемы.