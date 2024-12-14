На состоявшемся 14 декабря в Москве съезде партии «Единая Россия» были внесены изменения в состав ее генсовета: его секретарем стал Владимир Якушев, сменивший на этом посту Андрея Турчака, и у него остался всего один заместитель вместо шести, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что три замсекретаря генсовета партии не вошли в состав президиума, а значит, не смогут остаться на занимаемых позициях. Это:

отвечавший за выборы сенатор Сергей Перминов,

его коллега по Совфеду Дарья Лантратова, которая курировала информполитику и идеологию,

Анна Кузнецова — зампред Госдумы, занимавшая одно из первых мест в списках ЕР на думских выборах-2021.

По словам осведомленного источника «Ъ» в партии, в итоге у Владимира Якушева, назначенного секретарем генсовета «Единой России», остался только один заместитель — возглавляющий партийную фракцию в Госдуме Владимир Васильев.

Президиум генсовета ЕР при этом сократился до 14 человек. Места в нем сохранили глава исполкома Александр Сидякин и замглавы аппарата правительства России Александр Грибов, которые ранее являлись заместителями секретаря генсовета партии. Вышедший из состава президиума Перминов, по данным «Ъ», остается в генсовете и продолжит курировать выборы.

Андрей Турчак, которого на посту секретаря генсовета «Единой России» сменил Владимир Якушев, сам попросил не продлевать его полномочия, длившиеся с 2017 года, сообщил осведомленный источник «Ъ». Он подчеркнул, что назначение в Республику Алтай обязывает его сконцентрироваться на поручении президента России Владимира Путина и «оправдать доверие» населения региона, чей реальный уровень жизни резко отличается от сторонних представлений. «В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас — исправить эту ситуацию», — обратился Турчак к однопартийцам, объяснив свое решение фразой: «Уходя — уходи».

Освободившийся пост секретаря генсовета «Единой России» предсказуемо достался сенатору Владимиру Якушеву, который в связи с назначением Турчака в Республику Алтай и так занимал его с июня 2024 года в статусе временно исполняющего обязанности, но до сентября совмещал с работой полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Выступая на сегодняшнем съезде партии, он заявил, что считает своей основной задачей выстроить работу всех институтов ЕР как единого целого.

«Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений. Мы увидели, какая это огромная сила. А они ощутили свою нужность. Нам, конечно, нужно поддерживать наших товарищей, которые работают на земле», — сказал Якушев.