Президент России Владимир Путин 4 июня подписал указ о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай — на этом посту он сменил Олега Хорохордина, который ранее подал в отставку. До этого Турчак занимал должность вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» («ЕР»). Как строилась карьера политика и чем он успел запомниться — в материале RTVI.

От тренера до одного из самых молодых губернаторов страны

Андрею Турчаку 48 лет — он родился и вырос в Санкт-Петербурге. Там же получил диплом университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) по специальности «экономист-менеджер», а затем окончил Дипломатическую академию МИД России по направлению «международные отношения».

Помимо этого, Турчак — мастер спорта СССР по дзюдо. С 16 лет он работал тренером в ДЮСШОР «Космонавт» в Санкт-Петербурге, после чего — с 1996 по 2007 годы — занимал руководящие должности в военно-промышленной холдинговой компании «Ленинец», которая разрабатывала и производила радиолокационные станции и пилотно-навигационные комплексы.

В 2005 году Турчак вступил в «Единую Россию», в 2007—2008 годах он занимал должность заместителя секретаря президиума генерального совета партии по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта.

Одновременно с этим Турчака выбрали в Псковское областное собрание депутатов и назначили представителем региона в Совете Федерации. До этого генеральный совет партии «Единая Россия» дважды выдвигал его кандидатуру в верхнюю палату парламента от собрания депутатов Ненецкого автономного округа, однако это предложение не было одобрено.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост президента России (ныне — зампредседателя Совета Безопасности страны) Дмитрий Медведев, назначил Турчака губернатором Псковской области. На этой должности он сменил Михаила Кузнецова, которого российский лидер в тот момент отправил в отставку.

ТАСС писал, что Турчак в то время оказался самым молодым руководителем региона в стране — на момент назначения ему было 33 года.

По истечении пятилетнего срока на этом посту Турчака переизбрали. В выборах главы региона, которые прошли в сентябре 2014 года, он набрал 78,36% голосов.

Туризм, сельское хозяйство и «рекордный государственный долг»

Как отмечает ТАСС, за время работы Турчака на посту губернатора Псковская область развивала экономические связи с соседними Латвией, Эстонией и Беларусью. В частности, по программам приграничного сотрудничества в регион за десять лет было привлечено около 1,6 млрд рублей. По данным агентства, на эти средства в маленьких населенных пунктах на границе заасфальтировали дороги, чистили и зарыбляли Чудское озеро, реконструировали старинные парки.

Помимо этого, Турчак сделал упор на развитие сельского хозяйства, несмотря на то, что Псковская область «небогата природными ресурсами», отмечает ТАСС. В 2016 году регион добился лидерства по росту производства сельхозпродукции.

В то же время политический деятель Лев Шлосберг*, который в период с 15 декабря 2011 года по 24 сентября 2015 года был членом Псковского областного Собрания депутатов, обвинял Турчака в том, что тот за время своего управления регионом создал рекордный за всю его историю государственный долг, который составил около 16 млрд рублей.

Парламентарий отмечал, что до того, как Турчак занял пост главы региона, госдолга у региона не было.

«Псковская область сейчас находится под особым контролем Минфина России, как неблагополучный регион в бюджетном отношении», — говорил тогда Шлосберг*.

Среди прочего, депутат утверждал, что Турчак рассматривал пост губернатора Псковской области как «кадровый трамплин».

«И только это его в Псковской области интересовало. Он не был готов к государственной работе. Все свои восемь лет Турчак жил здесь на чемоданах, в ожидании будущего перехода на некие высокие должности в Москве или Санкт-Петербурге», — утверждал депутат.

Помимо Шлосберга*, на экономические показатели региона в этот период обращал внимание представитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак.

По его словам, с момента назначения Турчака на пост губернатора администрация Псковской области стала регулярно привлекать коммерческие кредиты — за пять лет его работы кредитная нагрузка региона была «увеличена в 75 раз».

На фоне этого Брячак провел в Пскове несколько митингов за отставку Турчака и разместил в интернете петицию на эту же тему.

Конфликт Турчака и журналиста Олега Кашина*

Среди прочего, возникали политические скандалы с участием Турчака во время его работы на должности главы Псковской области. В частности, политика связывают с нападением в ноябре 2010 года на журналиста Олега Кашина*, который оскорбительно высказался о нем в сети.

В результате губернатор потребовал от журналиста извинений за его слова, однако Кашин* не сделал этого. После чего неизвестные избили его на Пятницкой улице в Москве.

Журналист утверждал, что нападение на него совершили три сотрудника службы охраны механического завода в Санкт-Петербурге, входящего в холдинг «Ленинец». В 2018 году по этому делу осуждили сотрудников охраны холдинга «Заслон» (бывший «Ленинец»), однако причастность к нападению Турчака суд не установил. Сам губернатор неоднократно заявлял о своей непричастности к нападению на Кашина*.

В октябре 2017 года Турчак решил уйти с должности главы Псковской области по собственном желанию. В тот же день его назначили исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». В 2020 году чиновник занял пост первого зампреда верхней палаты парламента.

С декабря 2022 года Турчак возглавлял парламентскую координационную группу по вопросам военной операции на Украине. Источники «Коммерсанта» называли его «жестоким и эффективным политическим менеджером», а также влиятельным политиком, у которого хорошие связи в том числе в руководством администрации президента.

В феврале 2022 года Турчак попал под санкции ЕС, а в сентябре ограничения против него ввели США. В том же году чиновника включили в списки Великобритании, Канады, Швейцарии. В общей сложности Турчак находится под санкциями 27 стран.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов