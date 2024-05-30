Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» повысили штрафы за нарушения правил сервисов, включая правила управления электросамокатами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности. В компаниях эту информацию подтвердили.

Речь идет о штрафах за нарушение правил, прописанных в договорах оферты. Суммы списываются с банковской карты. В случае самых серьезных нарушений пользователям блокируют аккаунт.

Как увеличились штрафы:

Управление самокатом в пьяном виде или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя — 100—150 тыс. рублей в зависимости от оператора.

Передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. рублей.

Езда вдвоем — 5 тыс. рублей (ранее Whoosh и «МТС Юрент» штрафовали за это на 800 рублей, «Яндекс» — на 1 тыс. рублей).

Пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания с самоката — 1 тыс. рублей (ранее «МТС Юрент» блокировал аккаунт на месяц, штрафы в «Яндексе» составляли 1 тыс. рублей, в Whoosh — 500 рублей).

Некорректная парковка — 500 рублей.

По статистике операторов, злостные нарушители составляют не более 1% от общего числа пользователей кикшеринга, сообщила изданию директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Увеличение штрафов она назвала «мерой принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей». Следующим шагом может стать введение единого реестра недобросовестных пользователей, им закроют доступ к трем крупнейшим сервисам кикшеринга, рассказала Эрдман.

В середине апреля сенаторы Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о штрафах за нарушения правил при езде на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Согласно документу, самые крупные штрафы ― до 30 тыс. рублей ― предусмотрены за управление СИМ в пьяном виде. За перевозку детей и превышение скорости более чем на 20 км/ч предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, за езду вдвоем ― до 3 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Однако зампред комитета Ирина Белых сравнила документ с «декоративной вазой», поскольку, по ее мнению, «правильно прописанные вещи практически невозможно применить».