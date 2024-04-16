Группа сенаторов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для пользователей электросамокатов штрафы до 30 тыс. рублей за пьяную езду и другие нарушения. Об этом сообщил ТАСС соавтор документа член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

В подготовке законопроекта о регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов приняли участие сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев. В ноябре правительство поддержало инициативу с учетом ее доработки. По сравнению с первоначальным вариантом предлагаемые суммы штрафов повысились.

По словам Шейкина, число ДТП с участием электросамокатов и других СИМ растет. В 2023 году было отмечено более 3 тыс. таких случаев, годом ранее — 900, отметил сенатор.

«С учетом такой статистики без принятых в срочном порядке законодательных мер ситуация с правонарушениями пользователей электросамокатов будет ухудшаться. Уверен, что принятие нашего законопроекта приведет к значительному сокращению количества ДТП с участием СИМ», — сказал Шейкин.

Документ предусматривает следующие штрафы:

Пьяное управление электросамокатом и отказ от медосвидетельствования ― от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Для велосипедистов сохраняются действующие штрафы за езду в нетрезвом виде ― от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Превышение скорости ― от 500 до 5 тыс. руб.

Согласно законопроекту, сумма штрафа будет зависеть от величины превышения скорости: на 5-10 км/ч ― 500-800 рублей,

на 10-15 км/ч ― от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей,

на 15-20 км/ч ― от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей,

более чем на 20 км/ч ― 4-5 тыс. рублей.

Перевозка на электросамокате детей ― до 5 тыс. руб.

Езда на электросамокате одновременно нескольких человек ― от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Оставление места ДТП (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) ― от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Езда по проезжей части в нарушение ПДД ― от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Езда на СИМ по автомагистрали ― 1 тыс. руб.

Причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД и правил пользования СИМ/велосипедами ― от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Причинение вреда здоровью средней тяжести ― от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Езда на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам ― от 3 тыс. до 3,5 тыс. руб.

Неправильное пересечение проезжей части, создание помех пешеходам на тротуаре ― от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Отказ остановиться по требованию полицейского — от 500 до 800 рублей.

Нарушение требований ПДД к перевозке грузов и буксировке водителей СИМ/велосипедистов ― 1 тыс. рублей.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в прошлом году аварийность с участием электросамокатов и других СИМ выросла более чем втрое ― до 3,1 тыс. случаев. Погибли 43 человека, что более чем в два раза превышает предыдущие показатели. Из числа погибших один был пешеходом, на которого совершили наезд, остальные передвигались на СИМ.

Как регулируют езду на электросамокатах

В марте 2023 года в силу вступили поправки к ПДД, которые регулируют движение электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Такой электротранспорт получил статус «средства индивидуальной мобильности». Новые правила ПДД ограничили максимально разрешенную скорость СИМ до 25 км/ч. На электросамокатах весом более 35 кг можно ехать только по проезжей части, но не по тротуарам и велодорожкам.

Летом сервис проката «Юрент» запустил социальную рекламу против езды на самокате вдвоем, призвав пользователей не быть «петушками». В ГИБДД заявили, что Правила дорожного движения позволяют ездить на электросамокатах вдвоем, если их конструкция предусматривает такую возможность. При этом представитель ведомства Виктор Стельмах отметил, что не знает видов СИМ, позволяющих перевозить нескольких людей одновременно.

В апреле 2024 года сервис проката Woosh объявил о запуске во всех российских городах технологии «Антитандем», которая выявляет поездки вдвоем на одном электросамокате. Впоследствии сервис планирует «плавно снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной». При повторных нарушениях пользователей начнут штрафовать и блокировать.

Компания «Юрент» оснастила свои СИМ датчиками для ограничения поездок вдвоем. Кроме того, кишеринговый сервис и Минтранс России предложили штрафовать за пьяную езду на электросамокате на сумму до 100 тыс. рублей.