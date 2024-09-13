Министерство транспорта России разработало инициативу об обязательной постановке на учет всех средств электромобильности, включая электросамокаты, электромопеды и электровелосипеды. Текст законопроекта опубликован на портале нормативных правовых актов.

“К участию в дорожном движении с использованием дорог ‎и иных территорий, предназначенных для движения транспортных средств и (или) пешеходов, допускаются только учтенные в соответствии с требованиями статьи 202 настоящего Федерального закона средства микромобильности”, — говорится в документе.

Законопроект обязывает владельца электросамоката, электромопеда или электровелосипеда поставить его на учет через оператора государственного реестра или портал госуслуг в течение 10 суток после покупки. Предполагается, что это правило начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Тем, кто обзавелся электротранспортным средством до этой даты, Минтранс даст на его регистрацию срок до 1 марта 2027 года.

Перед началом движения, согласно законопроекту, владелец транспортного средства должен будет авторизоваться в региональной информационной системе средств микромобильности, указав сведения о лице, использующем средство, и учетный номер самого средства.

В 2023 году глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предлагал разрешить езду на электросамокатах только в парках и частных поселках, запретив ее на городских улицах. Выдвигались также идеи запрета электросамокатов в пешеходных зонах.

Весной 2024 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о штрафах для электросамокатчиков за нарушения правил движения. В мае сервисы кикшеринга самостоятельно повысили штрафы для нарушителей правил эксплуатации электросамокатов, доведя максимальную сумму взыскания до 150 тысяч рублей.

В июле депутаты в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушения правил дорожного движения для водителей средств электромобильности. В соответствии с ним за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования предполагается штраф в размере 30 тысяч рублей.