Минюст обновил реестр иностранных агентов, внеся туда четырех физлиц и одну организацию. В числе прочих в список попал первый министр иностранных дел России (1990-1996) Андрей Козырев*.

Минюст указал, что экс-глава МИДа распространял недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также о Вооруженных силах России. Кроме того, он выступает против военной операции на Украине и взаимодействует с «иностранными площадками».

Козырев* проживает за пределами России. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», с 2012 года он живет в США.

Также в обновленный перечень иноагентов попали:

— литературный критик, автор книги «Неудобное прошлое» Николай Эппле*;

— украинская журналистка Дарья Счастливая*;

— правозащитница, бывший аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова*;

— общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

Как и Козырев*, вышеперечисленные лица выступали против военной операции и распространяли недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также сведения, «направленные на формирование негативного образа» Вооруженных сил России, говорится в сообщении. Кроме того, они принимали участие в создании или распространении материалов иноагентов или организаций, признанных нежелательными.

Вместе с тем Минюст исключил из реестра иноагентов некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности» по причине ее ликвидации.

Неделей ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш*, телеведущего Алексея Лушникова*, музыканта Святослава Толстого (Слава Толстой)*, стримера Алексея Губанова* (JesusAVGN), а также издание «Гласная»*.