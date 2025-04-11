Минюст обновил реестр иностранных агентов, внеся туда четырех физлиц и одну организацию. В числе прочих в список попал первый министр иностранных дел России (1990-1996) Андрей Козырев*.
Минюст указал, что экс-глава МИДа распространял недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также о Вооруженных силах России. Кроме того, он выступает против военной операции на Украине и взаимодействует с «иностранными площадками».
Козырев* проживает за пределами России. Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости», с 2012 года он живет в США.
Также в обновленный перечень иноагентов попали:
— литературный критик, автор книги «Неудобное прошлое» Николай Эппле*;
— украинская журналистка Дарья Счастливая*;
— правозащитница, бывший аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова*;
— общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.
Как и Козырев*, вышеперечисленные лица выступали против военной операции и распространяли недостоверную информацию о действиях и политике российских властей, а также сведения, «направленные на формирование негативного образа» Вооруженных сил России, говорится в сообщении. Кроме того, они принимали участие в создании или распространении материалов иноагентов или организаций, признанных нежелательными.
Вместе с тем Минюст исключил из реестра иноагентов некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности» по причине ее ликвидации.
Неделей ранее Минюст внес в реестр иноагентов журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш*, телеведущего Алексея Лушникова*, музыканта Святослава Толстого (Слава Толстой)*, стримера Алексея Губанова* (JesusAVGN), а также издание «Гласная»*.
В большинстве случаев в качестве причин внесения тех или иных лиц и организаций в реестр иностранных агентов Минюст указывает участие в создании и распространении материалов других иноагентов, распространение недостоверной информацию о Вооруженных силах России, действиях российских властей и их политике, а также выступления с критикой российской военной операции на Украине.
* внесены Минюстом России в реестр иноагентов