Министерство юстиции России 4 апреля обновило реестр иностранных агентов, внеся туда четырех человек и одно издание. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список попали:
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- журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш*;
- телеведущий Алексей Лушников*;
- музыкант Святослав Толстой (Слава Толстой)*, живущий в США;
- Twitch-стример и блогер Алексей Губанов* (JesusAVGN);
- издание «Гласная»*.
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В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Екатерину Барабаш* под домашний арест до 25 апреля. По версии следствия, она разместила в соцсетях публикации, где содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства». Барабаш* выступает против военных действий на Украине.
В предыдущий раз Минюст обновлял реестр в пятницу, 28 марта. Тогда в список внесли спортивного комментатора Александра Шмурнова*, рэпера Артема Бровкова* (Fuze Krec), главу новгородского отделения партии «Яблоко» Ксению Черепанову*, правозащитницу и историка Ирину Щербакову*, интернет-проект «Объектив»*.
В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.
Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, сейчас в нем почти 970 человек и организаций.
* внесены Минюстом России в реестр иноагентов