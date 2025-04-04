Министерство юстиции России 4 апреля обновило реестр иностранных агентов, внеся туда четырех человек и одно издание. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш*; телеведущий Алексей Лушников*; музыкант Святослав Толстой (Слава Толстой)*, живущий в США; Twitch-стример и блогер Алексей Губанов* (JesusAVGN); издание «Гласная»*.



В феврале Дорогомиловский суд Москвы отправил Екатерину Барабаш* под домашний арест до 25 апреля. По версии следствия, она разместила в соцсетях публикации, где содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства». Барабаш* выступает против военных действий на Украине.

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр в пятницу, 28 марта. Тогда в список внесли спортивного комментатора Александра Шмурнова*, рэпера Артема Бровкова* (Fuze Krec), главу новгородского отделения партии «Яблоко» Ксению Черепанову*, правозащитницу и историка Ирину Щербакову*, интернет-проект «Объектив»*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, сейчас в нем почти 970 человек и организаций.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов