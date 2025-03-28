Министерство юстиции России 28 марта обновило реестр иностранных агентов, внеся туда четырех человек и одно юрлицо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

спортивный комментатор Александр Шмурнов

рэпер Артем Бровков (Fuze Krec);

глава новгородского отделения партии «Яблоко» Ксения Черепанова;

правозащитница и историк Ирина Щербакова;

интернет-проект «Объектив».

В предыдущий раз ведомство обновляло реестр в пятницу, 21 марта. Тогда в список внесли бас-гитариста, одного из основателей рок-группы «Король и Шут» Александра Балунова*, режиссера театра и кино Ивана Вырыпаева*, писателя Михаила Шишкина*, уличного художника из Екатеринбурга Станислава Комиссарова* (Слава ПТРК), журналистку из Абхазии Низфу Аршба*, а также учредителя и редактора «Нужной газеты» Изиду Чаниа*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 900 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов