Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Она обвиняется в распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Барабаш Екатерины Юрьевны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда, Барабаш будет находиться под домашним арестом до 25 апреля.

26 февраля следователи предъявили Барабаш обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Она разместила на личной странице в одной из соцсетей публикации, в которых, содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства», сообщили в СК. Кинокритик полностью признала вину.

Сын Барабаш Юрий ранее написал в соцсетях, что задержание его матери могло быть связано с профессиональной деятельностью и ее гражданской позицией — она выступает против военных действий на Украине.