Осужденным за экстремизм иностранным гражданам и лицам без гражданства предлагают запретить перевод в исправительные колонии ближе к месту проживания их родственников. С такой инициативой выступил Минюст России — документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передают РБК и «Известия» со ссылкой на источники.

Минюст предложил внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Согласно поправкам, «приверженцы идеологии экстремизма», иностранцы и лица без гражданства будут направлены в исправительные учреждения, определяемые федеральным органом уголовно-исполнительной системы (ФСИН).

Из ст. 73 УИК следует, что осужденных к лишению свободы, как правило, отправляют для отбывания наказания в исправительные учреждения, расположенные в регионе, где они жили или были осуждены. В ст. 81 УИК также прописано, что осужденные должны отбывать весь срок наказания в одном исправительном учреждении или следственном изоляторе. Исключение распространяются по соображениям личной безопасности, медицинскими показаниями или из-за нехватки мест. Кроме того, по письменному согласию осужденных или их близких родственников возможен единоразовый перевод в исправительное учреждение, расположенное рядом с местом жительства близких. Правило не распространяется на террористов и особо опасных преступников.

По утверждению Минюста, инициатива связана с необходимостью пресечения распространения экстремистской и террористической идеологии в исправительных учреждениях. Ведомство отмечает, что с 2021 года число иностранцев в колониях выросло на 876 человек и достигло 32,1 тыс. В это число также входят лица без гражданства, отмечает РБК.

В нескольких колониях строгого режима число выходцев из стран Средней Азии достигает 48%. Ведомство считает, что такая концентрация связана с переводом осужденных из одной колонии в другую. Минюст добавляет, что у осужденного могут быть «преступные связи и навыки оказания негативного влияния на других лиц, отбывающий наказание в исправительных учреждениях».

«Являясь носителями экстремистской и террористической идеологий, данная категория лиц создает риск осложнения оперативной обстановки в учреждениях УИС и снижения эффективности проводимого в них исправительно-воспитательного процесса», — говорится в пояснительной записке.

Проект поддержали ФСИН, ФСБ, МИД и омбудсмен Татьяна Москалькова. Однако Институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) при правительстве отметил, что норма об иностранцах и лицах без гражданства «не согласуется с принципом равенства прав и свобод человека».

Управляющий партнер юридической фирмы AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с «Известиями» пояснил, что основания для отказа в переводе «должны быть четко зафиксированы, аргументированы и поддаваться проверке». Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что заключенному необходима социализация.

По мнению эксперта, вероятность того, что сидящий в дали от родственников осужденный снова совершит преступление, выше в несколько раз. «Родственники, наоборот, могут склонить человека отказаться от преступных взглядов», — пояснил правозащитник.