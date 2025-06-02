Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным в 2002 году, добивается перевода в исправительную колонию Чечни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Джантемиров отбывает срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он запросил у ФСИН перевод в колонию в Чечне, где живут его близкие и родственники. Обращение рассмотрено не было, отмечает РИА Новости.

Джантемиров также подал иск в один из московских судов. В нем он заявил, что из-за игнорирования заявления о переводе в другую колонию испытывает «сильные душевные переживания», которые привели «к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь».

Суд в Москве вернул иск Джантемирову из-за неподсудности, указав, что вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения, пишет РИА Новости. Как утверждает агентство, в суды ЯНАО осужденный с аналогичными заявлениями не обращался.

РИА Новости добавило, что за последние несколько лет Джантемиров подавал иски против «Почты России» за задержки в доставке корреспонденции, а также жаловался на администрацию колонии за ограничение телефонных переговоров и ненадлежащее медицинское обслуживание. Все эти иски были отклонены.

Доку Джантемиров — чеченский боевик, дважды приговоренный к пожизненному заключению за участие в двух крупных терактах в начале 2000-х годов. В 2001 году он вместе с другими боевиками сбил вертолет с офицерами Генерального штаба России с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». В результате погибли 13 человек, включая генерал-майоров Анатолия Позднякова и Павла Варфоломеева. В 2002 году Джантемиров участвовал в обстреле вертолета Ми-26 под Грозным, что привело к гибели 127 человек.