Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк» и отбывающих пожизненный срок в колонии за полярным кругом, подал иск к Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН). Беседа в рамках административного дела первой инстанции назначена на 29 мая в Замоскворецком суде Москвы, следует из карточки на его сайте.

Там указано, что исковое заявление было подано 16 мая и принято к производству 20 мая. С того дня дело находится у судьи, его подробности не раскрываются. Указывается, что оно касается оспаривания решений, действий или бездействия органов государственной власти.

Согласно ст. 2018 Кодекса административного судопроизводства (КАС), гражданин может пожаловаться в суд на орган государственной власти, если считает, что нарушены или оспорены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к реализации его прав, свобод и законных интересов или на него незаконно возложены какие-либо обязанности.

Как написал телеграм-канал SHOT, «“битцевский маньяк” решил “переехать” поближе к своей родине — Москве». Канал утверждает, что Пичушкин хочет оспорить отказ ФСИН перевести его из колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в «Торбеевский централ» в Мордовии. Эта колония находится менее чем в 500 км от Москвы, и маньяк рассчитывает, что родственники смогут чаще его навещать, говорится в публикации.

В 2019 году «Лента.ру» рассказывала, что «Торбеевский централ» (ИК-6) является одной из новейших зон для пожизненно осужденных в России. Среди ее заключенных на тот момент был Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел, которого считают самым жестоким членом банды «цапков» из станицы Кущевская в Краснодарском крае. По данным члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Евы Меркачевой, на 2021 год в «Торбеевском централе» содержалось около 150 пожизненно осужденных.

Информацию о сути иска Пичушкина подтвердил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда. Как уточняется, он подал прошение о переводе из Заполярья ближе к Москве после того, как в апреле признался еще в 11 убийствах в столичном районе Северное Бутово.

В апреле Александру Пичушкину исполнился 51 год. Под стражей он находится последние 19 лет с момента задержания летом 2006 года. В октябре 2007 года суд на основании вердикта присяжных признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. В «Полярной сове» он отбывает наказание с 2008 года.

В основном Пичушкин нападал на мужчин, однако среди жертв маньяка были три женщины. Сам он утверждал, что убил более 60 человек, в основном на территории московского Битцевского парка, а всего собирался совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске.