В Запорожской области 14-летнюю жительницу Бердянска, обвиняемую в убийстве семилетней девочки, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале следственного управления Следственного комитета России по региону.

Свое ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что под тяжестью обвинения несовершеннолетняя «может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воздействовать на свидетелей и может совершить новые преступления».

Как сообщает «Mash на Донбассе», школьница на суде улыбалась. SHOT пишет, что она «звонко смеялась».

Накануне подростку предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК — «убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

По версии следствия, вечером 16 мая 14-летняя жительница Бердянска встретила знакомую ей семилетнюю девочку на улице и предложила вместе прогуляться в сторону лесополосы возле завода «Азовкабель».

«В ходе прогулки злоумышленница нанесла ребенку удары молотком в область головы. Смерть малолетней потерпевшей наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы», — сообщало региональное управление СК.

Задержанная на допросе дала признательные показания: в частности, она рассказала, что приметила место убийства заранее и «очень много раз» ударила жертву молотком. На вопрос, куда она дела молоток, девушка ответила, что он лежит у нее дома, и добавила: «Это же не первая жертва у меня».

Следователи также показали видео проверки ее слов на месте преступления. На кадрах школьница спокойно рассказывала и показывала, как подошла к девочке сзади и ударила ее молотком.

Сотрудники СК и МВД Запорожской области начали оперативно-розыскные и следственные мероприятия в Бердянске и прилегающих населенных пунктах. Было назначено 16 судебных экспертиз.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что задержанная пыталась подражать «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину и что на месте преступления она оставила записку с признанием в любви серийному убийце. Также канал сообщал, что подозреваемая якобы состояла на учете у психиатра из-за подозрений в шизофрении.