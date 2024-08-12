Участник банды Цапков из станицы Кущевская Владимир Алексеев, отбывающий пожизненный срок, попросил отправить его в зону боевых действий, но вместо этого был этапирован в колонию строгого режима «Черный дельфин», которая находится в Соль-Илецке Оренбургской области. Об этом со ссылкой на свой источник пишет телеграм-канал Shot.

По его данным, прошение об отправке на СВО Алексеев, известный как «Вова Беспредел», подавал из ростовского СИЗО-1.

«Вероятнее всего, спустя некоторое время Алексеев вновь вскоре будет этапирован в один из южных СИЗО для потенциальных следственных действий, сознавшись в новых эпизодах своей преступной деятельности — как он делал ранее. Таким образом пожизненное становится “разнообразнее” для заключённых», — рассказал собеседник канала.

Shot утверждает, что 43-летний Алексеев якобы пытался повлиять на решение о его отправке на СВО «по своим каналам», но безрезультатно.

«Чёрный дельфин» — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецке рядом с озером Развал в Оренбургской области, самая большая колония подобного типа в России (на 1,6 тысячи человек). Получила неофициальное название из-за построенного заключенными фонтана со скульптурой в виде черного дельфина. В колонии поддерживается строгая изоляция от контактов между заключёнными. Они находятся под постоянным видеонаблюдением, спят при включённом свете.

В марте 2024 года осужденные на 20 лет за массовое убийство в кубанской станице Кущевской Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) получили помилование после участия в боях на Украине.

Про Алексеева СМИ тогда писали, что он на недавнем судебном процессе изъявил желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО, но получил отказ.

Рябцев участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер», куда вступил зимой 2022 года, получил ранение, был награжден медалью и летом 2023 года по окончании полугодового контракта вернулся в Краснодарский край, женился и устроился на работу.

Быков с сентября 2023 года служил в подразделении Минобороны. Через два месяца после заключения контракта он получил тяжелое ранение ноги, после чего был отправлен на лечение в госпиталь в Донецке, где его навещала мать умершего лидера банды Сергея Цапка Надежда.

Владимир Алексеев, как установило следствие, был личным телохранителем Сергея Цапка. В 2013 году его приговорили к пожизненному сроку за серию убийств, изнасилований и других особо тяжких преступлений. В 2018 году он подавал апелляцию на приговор, но она была отклонена.

В 2020 году в отношении Алекссева возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он дал показания о том, что в Кущевском районе Цапки собирали с предпринимателей «дань», в том числе за счет кредитных средств.