Министерство юстиции России 19 июля 2024 года внесло в реестр иностранных агентов епископа Григория Михнова-Войтенко*, бывшего советского разведчика и американского политика Юрия Швеца*, пианиста Евгения Кисина* и активиста Дмитрия Цибирева*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Григорий Михнов-Войтенко* — религиозный и общественный деятель, епископ и предстоятель Апостольской православной церкви, внебрачный сын поэта Александра Галича и художницы Софьи Григорьевны Михновой-Войтенко. В феврале 2024 года его задерживали в Петербурге после того, как он анонсировал в соцсетях панихиду по умершему в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному возле Соловецкого камня на Троицкой площади. Впоследствии стало известно, что после задержания Михнов-Войтенко* перенес инсульт.

Минюст объясняет его внесение в реестр иноагентов тем, что он якобы участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, распространял недостоверную информацию о решении российских властей и их политике, выступал против военной операции на Украине и «участвовал в качестве респондента» на иностранных и иноагентских информационных площадках.

Юрий Швец* — бывший советский разведчик, майор КГБ в вашингтонской резидентуре Первого главного управления КГБ СССР, корреспондент ТАСС, с 1993 года — американский политический деятель, журналист, экономический и военный аналитик, гражданин США. Родился в Харькове, окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы, а затем Академию внешней разведки, где учился вместе с Владимиром Путиным.

В 2006 году Швец* беседовал с детективами Скотланд-Ярда, которые расследовали смерть экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. С мая 2021 года он ведет YouTube-канал о разведке, шпионаже и политике России, Украины и США, число его подписчиков составляет 1,45 млн.

Минюст объяснил включение Швеца* в реестр иноагентов тем, что он распространял недостоверную информацию о ВС России, решениях российских властей и их политике, выступал против боевых действий на Украине, участвовал в создании материалов иноагентов и призывал к усилению западных санкций и передаче российских активов Киеву. В сообщении ведомства отмечается, что Швец проживает за границей.

Евгений Кисин* — пианист-виртуоз и композитор, лауреат двух премий «Грэмми». Он родился в Москве, после распада СССР уехал из страны с семьей, в 2002 году стал британским подданным, в 2013 году получил израильское гражданство, с 2016 года живет в Праге. Музыкант женат Карине Арзумановой, которая долгое время работала журналисткой на радио «Свобода»**.

В 2021 году Кисин* вместе с другими музыкантами подписал обращение к российским властям с требованием освободить Навального. В 2022 году он выступил с публичным осуждением действий России на Украине, а потом участвовал в благотворительных концертах в поддержку Киева. Своих коллег, поддерживающих военную операцию, пианист назвал «сволочами», а в интервью резко высказывался о президенте России Владимире Путине и его политике. Свое написанное в 2022 году произведение «Трио» Кисин* назвал «антивоенным» и проникнутым «верой в победу Украины».

Минюст на своем сайте поясняет, что Кисин* внесен в реестр иноагентов за выступления против российской военной операции на Украине и участие в сборах денег для ВСУ, в том числе на гастролях, а также за переводы средств на нужды украинской армии. Кроме того, пианист «участвовал в качестве респондента» на площадках иностранных СМИ и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, заявили в министерстве.

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* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** Признано Генпрокуратурой нежелательной организацией, внесено Минюстом в базу нежелательных организаций и реестр иноагентов