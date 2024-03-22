Минюст России вечером 22 марта пополнило реестр иностранных агентов. Туда включены журналисты Кирилл Набутов* и Александр Скобов*, следует из сообщения на сайте ведомства.

В обновленном реестре также появились проект «Лаборатория публичной социологии»*, издание «Смола»* («Smola») и проект «T-invariant»*.

Кроме того, в реестр иноагентов включен проект «Викимедиа.ру»*. «Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом — Козловским С. А*.В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространением предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — подчеркивает Минюст.

На прошлой неделе, 15 марта, Минюст добавил в реестр иноагентов режиссера и драматурга Романа Либерова*, актера Семена Трескунова&, а также экономиста Игоря Липсица*.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов