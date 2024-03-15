Минюст России 15 марта расширил реестр иностранных агентов, внеся туда режиссера и драматурга Романа Либерова, а также актера Семена Трескунова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в перечень внесли:
- экономиста Игоря Липсица;
- новосибирского депутата Светлану Каверзину;
- главного редактора издания «Довод»* Кирилла Ишутина;
- обозревателя отдела внешней политики «Коммерсанта» Марианну Беленькую;
- экс-майора полиции Олега Кашинцева.
В то же время министерство исключило из реестра бывшего главреда «Орловских новостей», журналиста Дениса Константинова и блогера Николая Соболева, который на прошлой неделе заявил о приостановке своего YouTube-канала из-за закона о запрете рекламы у людей из реестра.
В предыдущий раз Минюст обновлял реестр 1 марта. Тогда ведомство внесло в перечень писательницу Людмилу Улицкую* и благотворительный фонд «Нужна помощь»*. Кроме того, в список попали бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев*, режиссер Илья Хржановский* и центр защиты прав человека «Мемориал»*.
Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.
С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
С 2022 года иноагентам запрещено:
- преподавать и заниматься просветительской деятельностью,
- производить информационную продукцию,
- организовывать публичные мероприятия,в
- входить в избиркомы,
- быть экспертами на государственной экологической экспертизе,
- получать господдержку,
- пользоваться упрощенным налогообложением,
- жертвовать средства в избирательные фонды партий и кандидатов,
- инвестировать в стратегические российские предприятия.
В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов.
За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы.
*внесены Минюстом России в реестр иноагентов