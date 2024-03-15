Минюст России 15 марта расширил реестр иностранных агентов, внеся туда режиссера и драматурга Романа Либерова, а также актера Семена Трескунова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень внесли:

экономиста Игоря Липсица;

новосибирского депутата Светлану Каверзину;

главного редактора издания «Довод»* Кирилла Ишутина;

обозревателя отдела внешней политики «Коммерсанта» Марианну Беленькую;

экс-майора полиции Олега Кашинцева.

В то же время министерство исключило из реестра бывшего главреда «Орловских новостей», журналиста Дениса Константинова и блогера Николая Соболева, который на прошлой неделе заявил о приостановке своего YouTube-канала из-за закона о запрете рекламы у людей из реестра.

В предыдущий раз Минюст обновлял реестр 1 марта. Тогда ведомство внесло в перечень писательницу Людмилу Улицкую* и благотворительный фонд «Нужна помощь»*. Кроме того, в список попали бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев*, режиссер Илья Хржановский* и центр защиты прав человека «Мемориал»*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

С 2022 года иноагентам запрещено:

преподавать и заниматься просветительской деятельностью,

производить информационную продукцию,

организовывать публичные мероприятия,в

входить в избиркомы,

быть экспертами на государственной экологической экспертизе,

получать господдержку,

пользоваться упрощенным налогообложением,

жертвовать средства в избирательные фонды партий и кандидатов,

инвестировать в стратегические российские предприятия.

В понедельник, 11 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу таких ресурсов.

За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов