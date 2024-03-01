Минюст России 1 марта обновил реестр иностранных агентов, внеся в него писательницу Людмилу Улицкую* и благотворительный фонд «Нужна помощь»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в список попали бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев*, режиссер Илья Хржановский* и центр защиты прав человека «Мемориал»*.
По версии министерства, Улицкая* занималась пропагандой ЛГБТ** и сотрудничала с иноагентами, Хржановский* и Медведев* выступали против боевых действий на Украине, распространял «фейки» и участвовал в создании материалов иноагентов. Центр «Мемориал», как утверждает ведомство, публиковал дезинформацию о Вооруженных силах России и осуществлял поддержку организаций, признанных экстремистскими. Фонд «Нужна помощь» оказался в реестре за «фейки» и поддержку организаций-иноагентов, пояснили в Минюсте.
В предыдущий раз реестр иноагентов был обновлен 16 февраля. Тогда в список внесли банкира Олега Тинькова*, актера труппы «Гоголь-центра» и основателя благотворительного проекта «ПОМОЩЬ» Никиту Кукушкина*, журналистку, критика и драматурга Анну Наринскую*, философа, члена-корреспондента РАН Юлию Синеокую*, правозащитника Аслана Арцуева*.
Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.
С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
С 2022 года иноагентам запрещено:
- преподавать и заниматься просветительской деятельностью,
- производить информационную продукцию,
- организовывать публичные мероприятия,в
- входить в избиркомы,
- быть экспертами на государственной экологической экспертизе,
- получать господдержку,
- пользоваться упрощенным налогообложением,
- жертвовать средства в избирательные фонды партий и кандидатов,
- инвестировать в стратегические российские предприятия.
В среду, 28 февраля, Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. Теперь его должен принять Совет Федерации и подписать президент России Владимир Путин.
За размещение рекламы иноагентам будет грозить штраф: до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовное ответственности — наказание может составлять до двух лет лишения свободы.
* внесены Минюстом России в реестр иноагентов
**решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России