Минюст России 16 февраля в очередной раз обновил реестр иностранных агентов. В числе прочих в него попал банкир Олег Тиньков*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также внесли актера труппы «Гоголь-центра» и основателя благотворительного проекта «ПОМОЩЬ» Никиту Кукушкина*, журналистку, критика и драматурга Анну Наринскую*, философа, члена-корреспондента РАН Юлию Синеокую*, правозащитника Аслана Арцуева*.

Минюст обосновал включение Тинькова в реестр иноагентов тем, что он выступал против военной операции России на Украине, проживает за границей, а также тем, что он «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов» и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Схожие обоснования приводятся и для других россиян, пополнивших список иноагентов.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

С 2022 года иноагентам запрещено:

преподавать и заниматься просветительской деятельностью,

производить информационную продукцию,

организовывать публичные мероприятия,в

входить в избиркомы,

быть экспертами на государственной экологической экспертизе,

получать господдержку,

пользоваться упрощенным налогообложением,

жертвовать средства в избирательные фонды партий и кандидатов,

инвестировать в стратегические российские предприятия.

В конце января депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил также запретить иноагентам переоформлять на третьих лиц свое российское имущество по нотариальной доверенности. По его словам, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в апреле 2024 года.

В начале февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме обсуждается законопроект, который позволит полностью лишить иноагентов дохода в России. По его словам, депутаты получают множество обращений с вопросом о том, почему интернет-ресурсы иноагентов до сих пор получают прибыль от размещения рекламы российских компаний. Такую ситуацию Володин назвал недопустимой.

Законопроект, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, признанных иноагентами, внесли в Госдуму 15 февраля. Как отметил председатель нижней палаты парламента, документ будет рассмотрен в приоритетном порядке, а значит, принят оперативно.

В прошлую пятницу, 9 февраля, Минюст добавил в список иностранных агентов юридическое лицо «Елкин картон»*, созданное ранее включенным в список художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов