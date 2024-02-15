Депутаты Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным внесли законопроект, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах людей, признанных иноагентами. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

По словам Володина, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, а значит, принят оперативно.

«Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах», — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ запрещает российским физическим и юридическим лицам вне зависимости от форм собственности размещать рекламу на любых ресурсах иноагентов, пояснил соавтор законопроекта, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Речь идет о сайтах, блогах, соцсетях и других платформах. Также предлагается запретить рекламу ресурсов самих иноагентов в СМИ.

«Только в 2023 году российские бренды, размещая рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принесли им доход, исчисляемый сотнями миллионов рублей», ― написал Пискарев в своем телеграм-канале.

Володин 10 февраля анонсировал подготовку законопроекта, который позволит полностью лишить иноагентов дохода в России. По его словам, депутатам поступают «многочисленные обращения» с вопросом, почему почему на интернет-ресурсах иноагентов размещается реклама российских компаний.

Володин назвал недопустимым, что «блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин писал, что законопроект коснется компаний с государственным участием. Он назвал недопустимой ситуацию, когда «бюджетные деньги тратятся на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием». Конкретные примеры депутат не привел.