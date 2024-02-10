В Госдуме обсуждается законопроект, который позволит полностью лишить иноагентов дохода в России. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты получают множество обращений с вопросом о том, почему интернет-ресурсы иноагентов до сих пор получают прибыль от размещения рекламы российских компаний.

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — утверждает председатель Госдумы.

Такую ситуацию Володин считает «недопустимой». Он сообщил, что в Госдуме уже обсуждается законопроект, который запретит гражданам России и российским компаниям размещать рекламу на интернет-ресурсах, внесённых Минюстом в реестр иноагентов или принадлежащих иноагентам.

Этот запрет, уточнил Володин, коснется рекламодателей с любыми формами собственности и не только сайтов, но также социальных сетей и любых других онлайн-площадок

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — подытожил спикер Госдумы, предложив своим подписчикам оценить инициативу.

Ранее с идеей ужесточения контроля за деятельностью иноагентов выступала думская фракция ЛДПР: ее представитель Андрей Луговой предложил обязать тех, кто внесён в реестр Минюста, лично переоформлять имущество в России.

По словам депутата, такой закон следовало принять ещё в марте 2022 года, сразу после начала военной операции на Украине. Луговой считает, что иноагенты, покинувшие страну, должны лично приезжать обратно, чтобы провести любые операции со своей собственностью, включая недвижимость. Сейчас они могут делать это через своих родных и знакомых, оформив нотариальную доверенность.

Разработку законопроекта, блокирующего иноагентам возможность получать доход в России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой анонсировал ещё около года назад. Тогда он, как и Володин сейчас, ссылался на многочисленные возмущенные обращения граждан, якобы требующих принять меры в отношении продолжающих зарабатывать на рекламе иноагентов.

Закон об иноагентах ужесточили летом 2022 года, расширив список оснований для внесения в реестр Минюста: стало необязательным наличие финансовой поддержки из-за рубежа, если ведомство сочтет, что гражданин или организация действует под «иностранным влиянием». Через несколько месяцев ЦБ России рекомендовал банкам обратить пристальное внимание на операции по счетам иноагентов.

С 1 декабря 2022 года, в соответствии с новым законом, Минюст ведёт единый реестр иноагентов. По итогам года он вырос на 861 пункт.