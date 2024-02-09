Минюст России 9 февраля внес в реестр иностранных агентов юридическое лицо «Елкин картон»*, созданное ранее включенным в список художником-карикатуристом Сергеем Елкиным*. Это следует из информации на сайте ведомства.

Елкину* статус иноагента присвоили в апреле 2022 года. На прошлой неделе, 2 февраля, министерство признало иноагентами правозащитника, председателя совета правозащитного центра «Мемориал»** Олега Орлова*, сооснователя «Викимедия РУ» Станислава Козловского*, активиста Михаила Чимарова*, историка, заместителя исполнительного директора президентского «Ельцин-центра» Никиту Соколова*, тамбовского журналиста Сергея Степанова*, новосибирского депутата Антона Картавина*.

В разговоре с RTVI Орлов* заявил, что, по его мнению, цель этого решения — затруднить для него возможность представлять свою точку зрения на происходящее, в том числе на Украине. Вместе с тем, правозащитник отметил, что он пока не планирует ничего кардинальным образом менять в своей деятельности.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.

На прошедшем 8 февраля заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сенатор Андрей Климов выступил с речью, в которой рассказал, как «под предводительством антироссийских центров иностранные агенты, нежелательные в России организации, откровенные экстремисты и изменники, действующие в интересах недружественных нам государств, активно стремятся привлечь к участию в деструктивной деятельности как можно больше релокантов, чьи оставшиеся контакты в России представляют интерес».

Особую обеспокоенность у участников заседания вызвали проекты «Метла», «Ковчег»**, «Теплица социальных технологий»**, хакатон «Прожектор»***. Участники заседания также отметили, что в западных странах продолжают «звучать провокационные призывы не признавать итогов выборов».

По словам Климова, в Европарламенте с такой инициативой «носятся депутаты из таких недружественных нам стран», как Болгария, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Швеция, Чехия, Эстония.

По мнению сенатора, за рубежом есть силы, которые хотят помешать живущим там гражданам России принять участие в предстоящих выборах. В то же время он считает, что «сам факт того, что в реестре Минюста всего 569 имен в условиях военного конфликта с другой страной, говорит о мягкости, демократичности режима».

* ПЦ «Мемориал» признавали «иноагентом», а затем ликвидировали по решению суда

** внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

***реализуется проектом «Ковчег», который внесен Минюстом России в реестр иноагентов