Министерство юстиции России выявило участие иностранных агентов в работе штабов кандидатов в президенты. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Трансляция велась на странице Совфеда во «ВКонтакте».

«Выявлены факты участия иностранных агентов в штабах кандидатов на выборные должности. Указанная деятельность характерна как для физических лиц, так и для объединений, включенных в реестр», — заявил Свириденко. В частности он упомянул движение в защиту прав избирателей «Голос»*, общественное движение «Весна»* и объединение «Ковчег»*.

По словам Свириденко, с началом избирательной кампании «деятельность большинства иностранных агентов осуществляется с целью оказания негативного влияния на ее ход и результаты».

«Нами отмечается, что иностранными агентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампании. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными», — заявил замглавы Минюста.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. ЦИК допустила к участию в них четырех кандидатов: действующего президента России Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, депутата от КПРФ Николая Харитонова и лидера партии «Новые люди» Владислава Даванкова. 8 февраля ЦИК отказала в регистрации кандидатами выдвиженца от «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, объяснив это ошибками в подписях за их выдвижение.

В Совфеде назвали количество иноагентов доказательством существования демократии в стране

Участники заседания в Совфеде отметили усиление «антироссийской пропаганды в преддверии выборов». Сенатор Андрей Климов выступил с речью, в которой рассказал, как «под предводительством антироссийских центров иностранные агенты, нежелательные в России организации, откровенные экстремисты и изменники, действующие в интересах недружественных нам государств, активно стремятся привлечь к участию в деструктивной деятельности как можно больше релокантов, чьи оставшиеся контакты в России представляют интерес».

Особую обеспокоенность у собравшихся вызывают проекты «Метла», «Ковчег»*, «Теплица социальных технологий»*, хакатон «Прожектор». Участники заседания также отметили, что в западных странах продолжают «звучать провокационные призывы не признавать итогов выборов».

По словам Климова, в Европарламенте с такой инициативой «носятся депутаты из таких недружественных нам стран», как Болгария, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Швеция, Чехия, Эстония.

По мнению сенатора, за рубежом есть силы, которые хотят помешать живущим там гражданам России принять участие в предстоящих выборах. В то же время он считает, что «сам факт того, что в реестре Минюста всего 569 имен в условиях военного конфликта с другой страной, говорит о мягкости, демократичности режима».

* признаны Минюстом России иноагентами