Минюст России расширил перечень нежелательных в стране организаций, следует из реестра ведомства. В список вошли четыре неправительственные организации (НПО) из США, Великобритании и Латвии.

В список нежелательных на территории России попали:

зарегистрированная в Великобритании организация «Настоящая Россия»* (True Russia Limited*), которая была создана при участии писателя Бориса Акунина, экономиста Сергея Гуриева* и танцовщика, советского и американского артиста балета Михаила Барышникова;

(True Russia Limited*), которая была создана при участии писателя Бориса Акунина, экономиста Сергея Гуриева* и танцовщика, советского и американского артиста балета Михаила Барышникова; американская «Глобальная сеть журналистов-расследователей» (Global Investigative Journalism Network), которая в том числе занимается расследованием военных преступлений;

(Global Investigative Journalism Network), которая в том числе занимается расследованием военных преступлений; «Русская Америка за демократию в России» (Russian America for Democracy in Russia), США;

(Russian America for Democracy in Russia), США; базирующийся в Латвии медиафонд «Служба поддержки» (Helpdesk Media Foundation).

«Службу поддержки» в мае 2022 года создал экс-глава «Яндекс.Лавки», бывший издатель «Медузы»** Илья Красильщик. В проект входит бот, к которому можно обратиться за помощью: он может решить вопросы переезда, мобилизации или психологического состояния.

В июне 2023 года Красильщика приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» об армии. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в страну. Кроме того, в течение четырех лет ему запретили администрировать интернет-сайты. Комментируя приговор, медиаменеджер заявил, что в происходящем нет логики.

«Суды ничего не решают, законы ничего не значат, а меня тут вообще нет», — подчеркнул он в тексте своего последнего слова (документ был направлен в Басманный суд Москвы).

На сайте «Настоящей России»* указано, что организация помогает «жертвам» российских властей и тем, кто нуждается в помощи на фоне боевых действий на Украине. Также «Настоящая Россия»* «рассказывает об общественных, культурных и научных инициативах русскоязычной диаспоры во всем мире». В марте Минюст внес организацию в список иностранных агентов, ее сайт заблокирован на территории России.

«Глобальная сеть журналистов-расследователей» — международная организация, которая объединяет журналистов из разных стран для работы над расследованиями. В нее также входит издание Bellingcat**.

Включение в реестр нежелательных организаций «Русской Америки за демократию в России» председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объяснил тем, что организация занимается сбором средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Она играет ключевую роль в культивировании деструктивных настроений среди российской диаспоры в США, координирует работу ячеек в более чем 20 городах Америки. В сотрудничестве с украинской диаспорой активно взаимодействует с властями США. Призывает Конгресс США продолжить финансовую и военную поддержку Украины. Выступает за введение санкций против России и непризнание выборов президента в нашей стране», — утверждают Пискарев.

Всего в список нежелательных на территории России организаций входит 128 НПО.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов и перечень нежелательных организаций