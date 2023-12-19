Писатель Борис Акунин предположил, что после обысков в издательстве «Захаров» правоохранительные органы могут прийти и в другие издательства, которые выпускали его книги. Об этом Акунин написал в своем телеграм-канале.
«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим», ― говорится в посте.
Акунин отметил, что ему «очень тревожно» за актеров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые снимались в экранизациях книг «Статский советник» и «Турецкий гамбит», а также за «Яндекс», выпустивший новую версию сериала «Азазель» (сериал вышел в январе 2023 года на «Кинопоиске» — прим. RTVI).
Писатель добавил, что ему «просто страшно» за гендиректора Первого канала Константина Эрнста, а «страшнее всего» — за режиссера Никиту Михалкова.
На Первом канале выходили сериалы по книгам Акунина «Статский советник», «Азазель» (тогда канал назывался ОРТ), «Турецкий гамбит». «Азазель» снимала студия ТРИТЭ Никиты Михалкова. Михалков также сыграл одного из ключевых персонажей в «Статском советнике», удостоившись за эту роль «Золотого орла» и приза за лучшую мужскую роль на «Кинотавре».
- 13 декабря пранкеры Вован и Лексус опубликовали фрагменты разговора с Борисом Акуниным, в котором писатель говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский» и не имеет в связи с этим «никаких обид и претензий». Пранкеры выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко.
- После этого издательство АСТ приостановило продажу книг Акунина, они начали исчезать из книжных магазинов. 18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. В тот же день Следственный комитет сообщил, что Акунин подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении «фейков» о российской армии.
- 19 декабря в издательстве «Захаров», которое выпускало книги Акунина о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски. По данным телеграм-канала Shot, силовики изымали тиражи книг Акунина.