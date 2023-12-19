Писатель Борис Акунин предположил, что после обысков в издательстве «Захаров» правоохранительные органы могут прийти и в другие издательства, которые выпускали его книги. Об этом Акунин написал в своем телеграм-канале.

«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим», ― говорится в посте.

Акунин отметил, что ему «очень тревожно» за актеров Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые снимались в экранизациях книг «Статский советник» и «Турецкий гамбит», а также за «Яндекс», выпустивший новую версию сериала «Азазель» (сериал вышел в январе 2023 года на «Кинопоиске» — прим. RTVI).

Писатель добавил, что ему «просто страшно» за гендиректора Первого канала Константина Эрнста, а «страшнее всего» — за режиссера Никиту Михалкова.

На Первом канале выходили сериалы по книгам Акунина «Статский советник», «Азазель» (тогда канал назывался ОРТ), «Турецкий гамбит». «Азазель» снимала студия ТРИТЭ Никиты Михалкова. Михалков также сыграл одного из ключевых персонажей в «Статском советнике», удостоившись за эту роль «Золотого орла» и приза за лучшую мужскую роль на «Кинотавре».