Министерство юстиции России внесло британскую Amnesty International Limited (AIL)* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Минюст добавил в этот же реестр эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity*.

Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной 19 мая. В ведомстве отметили, что организация позиционирует себя как активный защитник прав человека по всему миру, но, по мнению российских властей, лондонский офис AIL служит центром подготовки масштабных русофобских проектов, финансируемых сторонниками Украины.

В Генпрокуратуре также утверждали, что с начала проведения военной операции активисты Amnesty International предпринимают усилия для усиления военного конфликта в регионе — они оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают к увеличению их финансирования и выступают за политическую и экономическую изоляцию России. Также участники организации поддерживают экстремистские группировки и финансируют деятельность иностранных агентов, добавили в ведомстве.

Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity* признали нежелательной 15 мая. По версии Генпрокуратуры, организация, поддерживающая ЛГБТ**-сообщества, пропагандирует антироссийские взгляды, проводит мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывает западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным и духовно-нравственным ценностям.

В ведомстве также указали, что организация публикует информацию в защиту прав участников ЛГБТ**-движения, осуждая решение Верховного cуда России о признании его экстремистской организацией, а также не поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

* признаны в России нежелательными организациями

** движение признано в России экстремистским и запрещено