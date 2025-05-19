В российской Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited, зарегистрированной в Лондоне, нежелательной на территории РФ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что упомянутая организация позиционирует себя как активный защитник прав человека по всему миру, но, по мнению российских властей, лондонский офис AIL служит центром подготовки масштабных русофобских проектов, финансируемых сторонниками Украины.

С начала проведения специальной военной операции активисты Amnesty International предпринимают усилия для усиления военного конфликта в регионе — они оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают к увеличению их финансирования и выступают за политическую и экономическую изоляцию России, утверждают в Генпрокуратуре.

Также участники организации поддерживают экстремистские группировки и финансируют деятельность иностранных агентов, добавили в ведомстве. «Туманом враждебности британского истеблишмента окутана деятельность так называемых правозащитников из Amnesty International Limited», — говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Летом 2022 года Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что украинские военные размещают свои позиции, в том числе тяжелое вооружение, в жилых районах, откуда не было эвакуировано мирное население, и тем самым намеренно подвергают опасности жизни гражданских.

Генсек Amnesty International Аньес Калламар тогда подчеркивала, что организация задокументировала, как украинские военные «нарушают законы войны, когда действуют в населенных районах». Она добавила, что «оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права».

На следующий день после публикации доклада директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук объявила об уходе. Свое решение она объяснила расхождением позиций с руководством. Покальчук рассказала, что несколько дней вместе с коллегами проводила «разъяснительную работу внутри организации», общалась с представителями Amnesty из десятков стран мира, «чтобы позиция Украины и украинцев была услышана».