Министерство юстиции США предъявило сыну президента страны Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов на $1,4 миллиона и «трате миллионов долларов на расточительный образ жизни», сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные в Окружной суд в Центральном округе Калифорнии.

Байдену-младшему вменяют три уголовных преступления в налоговой сфере и шесть мелких правонарушений, также связанных с налогами. Если его признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 17 лет. Минюст США уточнил, что расследование дела продолжается. Когда состоится суд, пока неясно.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2016 по 2019 годы Хантер Байден уклонялся от уплаты федеральных налогов, тратя «огромные суммы на наркотики, эскорт, роскошные отели и аренду недвижимости, автомобили, одежду и другие предметы личного характера». Следствие уточнило, что более 70 тысяч долларов сын президента потратил на реабилитацию от наркотической зависимости.

В материалах дела указано, что 53-летний Байден «хорошо заработал» в совете директоров украинского промышленного конгломерата Burisma и китайского фонда прямых инвестиций, получив в 2016-2020 годах общий доход более $7 миллионов. В эту сумму входят почти $2,3 млн, которые сыну президента США принесла должность в совете директоров Burisma.

Связь Хантера Байдена с украинским концерном на протяжении многих лет является объектом нападок со стороны законодателей-республиканцев, которые обвиняют его в использовании своей фамилии для зарабатывания денег за рубежом.

«Ответчик имел юридическое обязательство платить налоги со всех своих доходов, включая доходы, полученные на Украине от его работы в совете директоров Burisma, гонорары за сделки с китайским фондом прямых инвестиций, а также доходы, полученные от его работы в качестве адвоката и из других источников», — говорится в обвинительном заключении.

Согласно документам, по мере увеличения доходов Байдена-младшего росли и его расходы. Только за 2018 год, как указано в материалах дела, Хантер Байден «потратил более $1,8 млн, включая примерно $383 тысяч на выплаты женщинам и около $151 тысячи на одежду и аксессуары». «Обвиняемый не использовал ни одного из этих средств для уплаты налогов в 2018 году», — подытожили следователи.

Ранее в Делавэре рассматривали дело о неуплате Хантером Байденом налогов в 2017-2018 годах. Расследование вел спецпрокурор Дэвид Вайс, назначенный на этот пост в период президентства Дональда Трампа. Сначала предполагалось, что сын главы государства заключит сделку с правосудием, признав себя виновным, однако окружной суд отклонил ее, усомнившись в законности предложенных обвиняемому условий.