Минюст США попросил у окружного суда Манхэттена дать разрешение на продажу суперъяхты Amadea, которая предположительно принадлежит российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы. Причиной стали большие расходы на содержание судна.

В американском ведомстве утверждают, что правительство США ежемесячно выплачивает $600 тыс. на содержание Amadea. В эту сумму входят расходы на оплату труда экипажа ($360 тыс.), топливо ($75 тыс.) и техническое обслуживание ($165 тыс.), в том числе вывоз мусора, питание и другие траты.

Помимо этого, в феврале 2024 года Минюст должен оплатить ежегодный страховой счет в размере $1,7 млн. Ожидается, что в марте яхта встанет в сухой док для ремонта — его стоимость, по данным США, составляет $5 млн. При этом ежемесячные выплаты в этот период будут остановлены, отмечает Bloomberg.

Правительство США называет эти расходы «далеко не скромными» и считает, что общественность не должна оплачивать их, пока суд рассматривает вопрос о конфискации судна, пишет агентство.

Amadea — яхта длиной 106 метров с экипажем из 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценивает ее стоимость в $325 млн.

Кому принадлежит Amadea

В середине апреля 2022 года суперъяхта Amadea пришвартовалась в порту Лаутока на Фиджи, после чего ее задержали за вход в исключительную экономическую зону без разрешения, и запретили покидать территориальные воды островного государства. По местным законам, вход в порт требуется согласовывать с Минздравом, Иммиграционным департаментом и министерством торговли и туризма.

Американские власти считают, что яхта принадлежит российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову. Издание The Fiji Times связывало арест яхты с санкциями, которые наложены на активы Керимова властями США, Великобритании и Евросоюза. Последние были введены против бизнесмена в марте 2022 года.

В то же время официально владеющая судном компания Millemarin Investment Limited, зарегистрированная на Каймановых островах, заявила, что Amadea принадлежит не Керимову, а «другому российскому бизнесмену». Речь идет о бывшем главе «Роснефти» Эдуарде Худайнатове, который не находится под санкциями США.

Как пишет Bloomberg, адвокаты Худайнатова назвали арест «незаконным» и заявили, что он возместит США расходы на содержание судна, которые уже составляют около $20 млн, если оно будет ему возвращено. Американские власти, в свою очередь, отвергают претензии Худайнатова на яхту. При этом они считают, что он должен оплачивать содержание яхты, пока идет судебное разбирательство о конфискации яхты.

Кроме того, США утверждают, что Керимов скрывает свое право собственности на яхту путем ряда сделок с подставными компаниями. Российского бизнесмена они называют «бенефициарным владельцем» Amadea.