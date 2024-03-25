Минюст России в понедельник, 25 марта, внес в перечень нежелательных организаций фонд «Открытый диалог». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность фонда нежелательной еще 14 февраля.

«Открытый диалог» (Fundacja Otwarty Dialog) был создан в Польше в 2009 году по инициативе украинской студентки и общественной активистки Людмилы Козловской, которая сейчас возглавляет фонд.

Согласно информации на сайте фонда, своими целями «Открытый диалог» провозглашает защиту прав человека, демократии и верховенства закона на постсоветском пространстве. Фонд поддерживает Украину.

В конце февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Радио Свобода»*.

Внесение в реестр нежелательных организаций означает запрет на работу организации в стране; за сотрудничество с такими организациями россиянам грозит привлечение к ответственности вплоть до уголовной.

В настоящий момент в опубликованном на сайте Минюста перечне организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, перечислены в общей сложности 152 организации.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией