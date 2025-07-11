Российское Министерство юстиции в пятницу, 11 июля, в очередной раз внесло дополнения в реестр иностранных агентов: в него вошли пять физических лиц и движение «Наш выход»*, уточняется в сообщении на официальном сайте ведомства.

Иноагентами также стали бывший российский активист Павел Елизаров*, карельский журналист Валерий Поташов*, блогер Николай Росов*, журналистка Дарья Литвишко* и соосновательница «Фонда Свободная Якутия»* Раиса Зубарева*.

Их внесение в реестр ведомство обосновало тем, что они распространяли «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей и выступали против специальной военной операции на Украине, а также принимали участие в создании и распространении материалов других иноагентов. Елизаров*, Зубарева* и Литвишко* проживают за границей, уточняется в сообщении Минюста.

Кроме того, министерство заявило о сотрудничестве Елизарова*, Поташова* и Литвишко* с нежелательными организациями. Зубарева*, по версии ведомства, «призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Также в реестр попало движение «Наш выход»*, которое называло своей целью поиск и возвращение участвующих в СВО военнослужащих в Россию. В сообщении Минюста говорится, что оно распространяло недостоверную информацию о решениях и политике властей страны, в том числе направленную на дискредитацию Вооруженных сил, и сотрудничало с иноагентами и нежелательными организациями.

«Одним из основателей движения является лицо, включенное в реестр иностранных агентов. Кроме того, руководитель движения участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», — пояснили в Минюсте России.

Движение «Наш выход»* было основано тремя российскими гражданками, в том числе журналисткой Викторией Ивлевой*, которая находится в реестре иноагентов с декабря 2024 года.

* Внесен/а/о Минюстом России в реестр иноагентов.